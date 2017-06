Salvan a un gato callejero atrapado en el sumidero de una alcantarilla de Chiclana

Cada vez eran más las personas que se congregaban alrededor de una alcantarilla. Todos escuchaban los maullidos de un gato que se encontraba atrapado en el interior del sumidero, sin que nadie supiera qué hacer, motivo por el que finalmente uno de los allí presentes decidió llamar a la Policía Local. Los agentes Gonzalo Castro y Vicente Domínguez fueron los que se personaron en el lugar.

En principio se asombraron de la multitud de personas que había allí y al ser un animal atrapado decidieron llamar a los bomberos, que les indicaron que tardarían en llegar al lugar y que esperaran en la zona. Fue entonces cuando Gonzalo y Vicente decidieron actuar. Levantaron la alcantarilla e intentaron alcanzar al gato, que se alejaba. Entonces se dieron cuenta que había un tubo que conectaba con otro desagüe. De esta manera se encontraron con los desagües abiertos con la esperanza de que el animal saliera. Pero no había forma.

"Por más que lo intentábamos, el gato, que era una cría, se escapaba y corría de un lado a otro. Era curioso vernos intentar apresarlo sin tener suerte. Así que tuvimos que tirar de ingenio", confiesa Gonzalo. Y así lo hicieron. Cogiendo ramas que encontraron por el suelo las unieron con cinta aislante para hacer un palo más largo y meterlo por uno de los extremos taponándolo con un chaquetón viejo que iba a tirar una de las vecinas. Así pudieron acercar al animal a uno de los lados.

"Pero estaba muy nervioso. No paraba de saltar y de atacar dentro de la cañería cada vez que intentaba acercarme a cogerlo, por lo que me tuve que poner protección en las manos". Con unos guantes, con un extremo tapado y con el compañero agarrándolo para que no cayera dentro de la cañería, Gonzalo pudo al fin coger al gato.

"No fue más que apoyarlo en el suelo y se fue corriendo escondiéndose por los bajos de los coches. Por lo que sabemos se trataba de un gato callejero y la gente se apresuró para ponerlo agua y comida, pero lo cierto es que el animal estaba muy asustado y nervioso y no hacía más que huir".

Toda la secuencia del rescate fue recogida por la página de facebook 'Chiclana en fotos' que no tardó en subir a las redes la actuación. Fue entonces cuando llegó la sorpresa para todos, porque se viralizó llegando hasta el momento a más de las 600.000 visualizaciones. De hecho fue compartido por páginas como 'policia.es' o de las Guardia Civil, agradeciendo la actuación e implicación de estos agentes callejeros.

"No sé si es porque en las primeras fotos lo que se me ve es tirado al suelo y la gente tiene curiosidad o por el rescate en sí, pero lo cierto es que ha llegado a un montón de gentes y he recibido multitud de comentarios y agradecimientos". Gonzalo lleva 19 años como agente de Policía y asegura que ha sido una de las actuaciones "más peculiares y a la vez amable porque por una vez no eres el que pone multa o llamas la atención".

Curiosamente hace unas noches ya se habían sorprendidos porque una persona se acercó a la Jefatura con un búho que se había encontrado en la calle y le tocó en su turno. Ahora tuvo que rescatar a un gato. "Espero que no se extravíe una vaca o se encuentre otro animal más raro porque me va a tocar ir a mí", bromeaba Gonzalo.