INDUSTRIA Reclaman soluciones para Pelagatos en Chiclana Consistorio y tejido empresarial también plantean la necesidad de crear una glorieta en la intersección de la antigua N-340

CHICLANA Actualizado: 19/04/2018 17:23h

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido un encuentro con integrantes de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Chiclana, encabezada por su presidente Antonio Junquera, así como con el anterior y el actual responsable de la Entidad Urbanística de Conservación de Pelagatos, Jesús Romero Montalbán y José Luis Millán respectivamente, en el que han abordado la situación de las conexiones de las carreteras de Chiclana con la autovía A-48, tras la reunión que se celebró en las oficinas de la subdirección general de Explotación de Carreteras del Ministerio de Fomento el pasado 6 de marzo y a la que asistió el ingeniero municipal y jefe del servicio de Proyectos del Ayuntamiento de Chiclana, Francisco Vélez. De esta forma, se ha tratado asuntos como la conexión del polígono Pelagatos con la rotonda de acceso a la autovía (junto a Polanco), la construcción de una glorieta en la intersección de la N-340 y la carretera de la Petit o la duplicación de calzada de salida de Chiclana hacia la A-48 junto a Eroski.

En este sentido, en relación a la conexión del polígono Pelagatos con la rotonda de acceso a la A-48, el alcalde ha indicado que "hemos estado intentando no dar esta rueda de prensa desde marzo de 2017, cuando recibimos un escrito del Ministerio de Fomento en el que nos decían que no a esta rotonda, pese a la reunión mantenida anteriormente en Sevilla, en la que nos pidieron que planteáramos una rotonda de unas determinadas características, que finalmente ha sido descartada". "Desde la Demarcación de Andalucía nos plantearon esperar a una nueva reunión, primero sin alcalde y luego sin empresarios, solo con el técnico municipal. Esa reunión fue el 6 de marzo, pero la respuesta volvió a ser que no, pese a cumplir con lo que nos pidieron", ha lamentado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana ha mostrado su apoyo al Gobierno municipal en sus reivindicaciones y ha agradecido el esfuerzo del alcalde. "Solo pretendemos sumar y poner en alza nuestra voz ante temas que entendemos beneficia al conjunto de la sociedad", ha manifestado Antonio Junquera, quien ha reclamado a todas las administraciones que "se preste atención a las demandas que se plantean en la localidad". "Son varias las ocasiones en las que se nos ha echado para atrás esta iniciativa, pese a que hayamos modificado los proyectos", ha criticado.