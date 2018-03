POLÉMICA El PP reclama claridad en la contratación de la hostelería del Concert Music Festival Temen que la barra, que se va a ubicar en el lugar, se convierta en un chiringuito encubierto y perjudique al resto de establecimientos de la zona

El Partido Popular exige claridad en torno a los servicios de hostelería vinculados a los conciertos del Concert Music Festival Sancti Petri, «ya que, según se establece en el pliego, sólo dispone de servicios de barra durante la celebración de los conciertos».

En este sentido, desde el PP temen que se convierta «en un chiringuito encubierto, llevando a cabo una competencia desleal contra los hosteleros y chiringuiteros de la zona que deben pagar un canon anual más que considerable. En este caso, sería al contrario, puesto que es el Ayuntamiento y, por tanto, los chiclaneros quienes estarían pagando 121.000 euros por montar el chiringuito», se expuso por parte de la formación.

La formación popular considera «obvio que un servicio de barra vinculado a los conciertos debe tener exclusivamente el horario de apertura de dichos conciertos, previamente establecidos, y que en absoluto puede torcerse la actividad, poniendo música enlatada para así poder hacer caja con los food-trucks que se instalen».

El Partido Popular resalta que estas dudas «ya habrían sido resueltas si el PSOE cumpliese una vez en su vida su palabra, ya que se pidió hace meses una junta de portavoces para tratar estos asuntos y el Partido Socialista no ha querido llevarla a cabo. Por tanto, sólo nos queda la queja pública y trasladar a los ciudadanos nuestras dudas fundadas»

Asimismo, desde el PP afean la actitud del gobierno en este asunto, «pues el delegado de Seguridad y Tráfico, José Vera, ha llegado incluso a insultar a quienes dudan de la ubicación de los conciertos por la falta de seguridad y el efecto en el tráfico, llamándolos caricatos», una actitud que no se entiende desde el PP sobre todo ante personas que han mostrado su preocupación por el desarrollo de estos conciertos.

Finalmente, los populares manifiestan que el pasado día 5 de marzo «solicitamos copia del plan de seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no nos han dado nada, básicamente porque no existe. Por este motivo, exigimos nuevamente al PSOE que se lleve a cabo una junta de seguridad con la Subdelegación del Gobierno, de cara a controlar la seguridad y tráfico del evento, algo que no se ha producido hasta la fecha».