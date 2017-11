El Plan Especial de Sancti Petri, a exposiciÃ³n pÃºblica en el Consistorio

CHICLANA El Plan Especial de Sancti Petri, a exposición pública en el Consistorio Ahora se espera al informe de Costas para abrir el proceso oficial de información pública

22/11/2017 09:44h Actualizado: 22/11/2017 09:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró la exposición sobre el Plan Especial de Sancti Petri, que permanecerá expuesta en el Atrio del Ayuntamiento hasta principios de diciembre. De esta manera, el Gobierno municipal de Chiclana continúa con el proceso de información pública y participación ciudadana, que se inició el pasado mes de septiembre y que ha llevado consigo la celebración de numerosas reuniones con grupos políticos, colectivos y empresas instaladas en el poblado almadrabero, Demarcación de Costas, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, clubes deportivos, etcétera, además de consejos sectoriales. Todo ello, de cara a elaborar un documento consensuado para su posterior aprobación inicial en el Pleno de la Corporación.

En este sentido, el alcalde destacó que se han instalado «los planos de una forma distinta y provocadora, para que se pueda generar un recorrido por las distintas mesas y que la ciudadanía conozca lo que se pretende hacer en el poblado. Es una exposición temporal, que no solo se quedará en el Ayuntamiento, sino que también se expondrá en la calle».

Por otro lado el regidor quiso aclarar que administrativamente «no ha comenzado el plazo de exposición pública, porque aún no puedo firmar el decreto de inicio de la aprobación inicial del Plan Especial hasta tanto no nos llegue un informe de Costas, que se solicitó hace ya dos meses», asegurando que tal trámite «no depende de la Demarcación de Costas en Cádiz, sino directamente de Madrid. Una vez nos llegue ese informe de Costas, se firmaría el decreto y se abriría el plazo oficial para que las personas puedan presentar las alegaciones oportunas al expediente de cara a su tramitación administrativa».

A pesar de ello se consideraba que era bueno que el documento se diera a conocer, «no solo a través de la página web o de ruedas de prensa, sino con esta visión, en la que puede verse la evolución histórica del poblado y la propuesta».