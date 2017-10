SANIDAD El SAS incorpora cinco profesionales sanitarios en los centros de salud de Chiclana Supone la contratación de un enfermero y un médico de familia en La Banda y un enfermero y una matrona en El Lugar, además de un trabajador social

Los centros de salud de Chiclana contarán con cinco nuevos profesionales, como consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Renovación de la Atención Primaria, anunciado por el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Manuel Herrera. Así lo ha explicado la delegada municipal de Salud, Mª Ángeles Martínez, quien ha mostrado su satisfacción por este incremento del personal sanitario en la localidad.

En concreto, en el centro de salud Padre Salado (La Banda) se incrementará la plantilla en un médico de familia, así como en un enfermero de familia; mientras que en el caso del centro de salud de El Lugar (Jesús Nazareno) el incremento será de un enfermero de familia y una matrona a tiempo completo. "Además, Chiclana podrá contar con un tercer trabajador social, ya que hasta ahora había un trabajador social en el centro de La Banda y otro en el centro de salud de El Lugar", ha indicado la responsable del área, quien ha recalcado que "se trata, por tanto, de una buena noticia para Chiclana, puesto que vemos cómo se atiende las necesidades de profesionales en nuestros centros de salud, lo que lleva consigo una mejor atención a la ciudadanía y, por supuesto, una ampliación de los servicios".

"Somos conscientes del incremento de población constante de una ciudad como Chiclana y desde el Servicio Andaluz de Salud han apostado por aumentar el número de profesionales en nuestra ciudad", ha expresado Mª Ángeles Martínez, quien ha recordado que "en los próximos días está previsto comiencen las obras de mejora en el centro de salud de Los Gallos, con el objetivo de que este nuevo equipamiento sanitario pueda abrir sus puertas a lo largo del próximo año, atendiendo a una población que ronda las 10.000 personas".

Asimismo, la delegada municipal de Salud ha incidido en que, "pese a la desinformación y mentiras que se puedan escuchar, lo cierto es que se está mejorando las infraestructuras y servicios sanitarios en Chiclana. Todo ello, fruto del buen entendimiento y de las continuas reuniones de este equipo de Gobierno con la Junta de Andalucía". "Así, lejos de la confrontación, estamos trabajando de la mano para mejorar el mapa sanitario en Chiclana y que nuestros vecinos puedan disfrutar de unos mejores servicios en los próximos meses", ha recalcado.

"No obstante, aclarar que desde este equipo de Gobierno no nos conformamos y continuaremos trabajando con el SAS para seguir mejorando los servicios sanitarios en Chiclana. Todo ello, para un mejor servicio a la ciudadanía", ha manifestado Martínez, quien ha añadido que, "cuando hablamos de salud, no todo es suficiente, siempre hay algo más necesario".