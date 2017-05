El exalcalde de Chiclana Ernesto Marín (PP) anuncia que no será candidato a la Alcaldía en 2019

El exalcalde de Chiclana, Ernesto Marín, ha anunciado que no será el candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales que se celebrará en 2019. No obstante, ha señalado que no se va de la política, ya que "tengo muchas cosas que decir todavía, porque soy muy joven políticamente y también en edad".

En una nota, Marín ha recordado que ya anunció hace dos años que no se presentaría, por lo que ha afirmado que "no es el PP el que me descarta". En este sentido, ha asegurado que "el PP me sigue apoyando y me sigue transmitiendo el afecto que siempre he tenido, pero yo tomé una decisión hace tiempo y hasta ahora no había llegado el momento de hacerlo oficial, pero ya es hora".

"Tengo un objetivo personal y no quisiera que este proyecto de ninguna manera se rompiera, porque mi ilusión es que el proyecto que iniciamos y se hizo fuerte en Chiclana, gobernando de manera histórica, siga", ha afirmado Marín, que ha añadido que "por el hecho de que alguien se vaya no tiene que hacerlo con exabruptos".

En este sentido, ha manifestado que desea "que el PP siga su camino de una manera natural, y que la persona que coja el timón lo haga con un PP fuerte, cohesionado y una absoluta voluntad de Gobierno".

En cuanto a su sucesor, Marín ha afirmado que "según los tiempos del partido se verá quién es alcaldable, será esa persona quien haga su lista y si lo considera oportuno me incluirá, pero no voy a causar ningún tipo de problemas por ese motivo, porque como ya he dicho estoy a disposición del PP".

"Oficializo mi renuncia a ser alcaldable en 2019, pero no me voy de la política, que nadie se engañe, tengo mucha experiencia vital y en política se puede utilizar, por lo que sigo en la política, de concejal y de diputado provincial, abierto a lo que el partido me diga, ya sea liderando o ayudando a liderar o a gerenciar", ha afirmado.

Finalmente, Marín ha incidido en que "mi decisión está tomado desde el convencimiento de que nadie es imprescindible, porque la gente pasa, pero los partidos, las asociaciones y las empresas, siguen".