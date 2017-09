La ciudad llega a los 240.000 habitantes en el mes de agosto

El delegado municipal de Playas y Medio Ambiente, Joaquín Páez, y la delegada municipal de Turismo, Ana González, han anunciado que la recogida de residuos del pasado mes de agosto, cuyos datos han sido trasladados por la empresa Bioreciclaje de Cádiz a Chiclana Natural, indica que en el mes de agosto se retiraron del municipio 6.893 toneladas de residuos urbanos. Con estos valores es posible extrapolar que la población flotante de Chiclana correspondió en ese periodo a un municipio de 239.416 habitantes. Cabe recordar que en julio este dato se elevó a 237.082 habitantes.

De partida, Páez ha asegurado que el verano «ha sido magnífico, porque nunca hemos tenido tantos visitantes, ni en julio ni en agosto. No lo digo yo, sino que así lo atestiguan los datos de la ocupación hotelera y recogida de basuras, que nos permiten extrapolar la población flotante del municipio.

Comerciantes, hosteleros y hoteleros y el tejido empresarial en general son los grandes beneficiarios de que esta circunstancia se haya producido este verano en la localidad y de su repercusión en el empleo. Antes de que tuviéramos estos datos, todos sabíamos que el verano había sido excelente; todos menos el Partido Popular», ha asegurado Páez. De esta forma, el delegado ha rebatido las declaraciones del concejal del PP, José Manuel Lechuga, quien afirmaba que «el turismo en Chiclana se había estancado».

El concejal se acoge a los datos para desmentir a los populares. «Durante el mes de agosto, hemos tenido 37.000 personas más en la localidad que el último mes de agosto en el que gobernó el Partido Popular, algo que también se repitió en julio. Es decir, Chiclana ha registrado 75.247 personas más este verano que el último de Gobierno del PP, que ahora trata de ensuciar no sólo la labor del equipo de Gobierno, sino de todas aquellas empresas y hosteleros que han contribuido a que hayamos disfrutado del mejor verano de la historia», ha apuntado el edil de Playas y Medio Ambiente.

Por su parte, Ana González ha destacado los datos de ocupación hotelera para afirmar que se ha registrado un lleno «técnico» en los hoteles. «Si el hecho de que la práctica totalidad de hoteles haya tenido el cartel de completo durante todo agosto y una ocupación media del 95 por ciento es estancarse, como asegura el PP, bendito estancamiento».

No obstante, la delegada ha asegurado que desde el Gobierno local no se van a conformar con los datos obtenidos. «Sabemos que si seguimos en la misma línea estamos en disposición de mantener unos datos que nunca se habían alcanzado en la localidad. He hablado personalmente con directores de hoteles, que han coincidido unánimemente en transmitirme su satisfacción por los resultados de la temporada, incluso en aquellos casos en los que se ha producido una subida en los precios de sus paquetes turísticos».

En este sentido, Joaquín Páez incidió en que el lleno ha sido igual de destacable en el alquilar de chalets o apartamentos. «Hemos tenido mayor población residencial, con todo lo que ello significa para la actividad comercial y el empleo en la población».

Por último el delegado de Medio Ambiente ha reprobado al PP que mientras los hoteles han estado en lleno técnico, «la cabeza política del PP está en vacío técnico. Llevan todo el verano intentando desprestigiar tanto a la playa como al centro de Chiclana, cuando este año el centro ha contado con más gente que nunca, incluso, sin el levante que sopló el año pasado. Lo único que se le puede pedir al PP es un poco de rigor, ya que se está jugando con el pan de muchos chiclaneros que viven del turismo, por lo que le pedimos que haga una oposición constructiva».