El centro de salud de La Banda carece de un monitor desfibrilador

El sector de Sanidad de CSIF Cádiz ha denunciado públicamente la falta de un monitor desfibrilador en el Centro de Salud Padre Salado (La Banda), cuando los profesionales llevan reclamándolo desde septiembre de 2015. Para la responsable provincial de sector en CSIF Cádiz, Eloísa Bernal, «es lamentable que la dirección de Cuidados del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda no haya dotado de material indispensable para la atención urgente de pacientes con cardiopatías en esta zona de Chiclana. Un monitor desfibrilador sirve para visualizar y registrar el funcionamiento del corazón en tiempo real y poder tratar la patología cardíaca en cuestión; imprescindible en infartos, taquicardias y dolencias de este tipo.

Desde el CSIF no se entiende por qué un centro de salud tiene un equipamiento de esta categoría (El Lugar) y otro no, dejando a la mitad de la población discriminada por esta situación. Además, la propia dirección del Distrito Sanitario ha reconocido que no existe ningún impedimento económico para la adquisición de un monitor de estas características.

Bernal, por otra parte, considera también necesario para este centro de salud un pulsioxímetro pediátrico (con el que se mide la función respiratoria de los pacientes menores de edad).

La Central Sindical ya ha puesto esta situación en conocimiento de la Dirección de Cuidados del Distrito Sanitario en reiteradas ocasiones, sin que haya tomado medidas al respecto. Así, desde CSIF se espera que la Administración sanitaria tome cartas en el asunto y resuelva este problema cuanto antes, garantizando la seguridad de la propia ciudadanía. Sobre todo porque resulta que hay parte de la población que sí cuenta con este equipamiento y otra parte que no.