El Ayuntamiento de Chiclana reclama a Fomento la mejora de los puentes sobre la A-48 Los vecinos demandan el arreglo de los desperfectos en los viaductos del Caño Juan Cebada y el Cordel del Fontanal

CHICLANA Actualizado: 10/04/2018 17:21h

El Ayuntamiento de Chiclana reclama, una vez más, al Ministerio de Fomento la mejora del estado de los puentes sobre la autovía A-48 a lo largo del término municipal y cuyas calzadas y sistemas de protección se encuentran en deficiente estado de conservación. En concreto, desde el Consistorio han trasladado las demandas de los vecinos respecto al estado del puente del Caño Juan Cebada, que une la carretera de Las Lagunas a la altura de la Laguna de la Paja y el Pinar de Hierro con la zona del Pago del Humo, así como del puente en el Cordel del Fontanal y que une la barriada de Solagitas con la zona del Complejo Endorreico.

Asimismo, han reclamado al Gobierno Central la autorización para poder intervenir en las actuaciones que desde Diputación tienen previsto para mejorar la seguridad de los peatones en los viaductos de las carreteras del Pago del Humo y del Marquesado, ambos sobre la A-48. "Estamos hablando de demandas que los vecinos nos han trasladado a la delegada municipal de Participación Ciudadana, Mª Ángeles Martínez , y a mi personalmente como responsable de Vías y Obras", ha expresado Cándida Verdier, quien ha indicado que "desde el PP nos han indicado en el Pleno que uno de los viaductos que están deteriorados es el del Caño Juan Cebada, que pertenece al Ministerio de Fomento, dependiente del Gobierno del señor Rajoy".

"Efectivamente, este puente tiene el asfalto en un pésimo estado de conservación con numerosos socavones, por lo que, en varias ocasiones, hemos reclamado a Fomento que actúe en su mejora, ya que nosotros no podemos hacer nada al no ser competencia municipal", ha recalcado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha añadido que "lo mismo sucede con el puente en el Cordel del Fontanal, también dependiente del Ministerio de Fomento, y en el que no podemos actuar pese a que se encuentran en mal estado". "Han sido múltiples las peticiones que hemos realizado al Gobierno Central, la última el pasado 21 de marzo, pero siempre hemos tenido la

callada por respuesta, por lo que aprovechamos y le pedimos a los concejales del PP que, debido a que se trata de sus compañeros de partido, ayuden y también trasladen las peticiones de los vecinos", ha comentado Verdier.

En cuanto a los puentes sobre la A-48 en las carreteras del Marquesado y Pago del Humo, la delegada municipal de Vías y Obras ha recordado que "tenemos el proyecto y el dinero de Diputación para llevar a cabo dos actuaciones encaminadas a salvaguardar la seguridad de los peatones que cruzan la autovía". "Sin embargo, estas obras valoradas en 115.000 euros cada una están paradas, ya que, al tratarse de dos infraestructuras del Ministerio de Fomento, hemos pedido a dicha administración su autorización para realizar las actuaciones y la respuesta es que 'recalculemos' el puente", ha aclarado Cándida Verdier, quien ha lamentado que "hasta el momento no hemos podido hacer nada porque precisamente desde Fomento no nos envían los proyectos de construcción de los puentes y, por tanto, no sabemos sus características". "Desde la Delegación Municipal de Obras estamos enviando correos a Fomento para que nos facilite el proyecto y, sin embargo, dos años después seguimos a la espera", ha incidido.