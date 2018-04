ECONOMÍA Aprueban la solicitud a la Junta como zona de gran afluencia turística La medida permitiría que los establecimientos comerciales tengan libertad para determinar los días y horas de apertura al público

CHICLANA Actualizado: 14/04/2018 00:20h

El Pleno del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado este viernes la propuesta presentada por el Gobierno municipal para la solicitud a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de la declaración de zona de gran afluencia turística a La Barrosa-Los Gallos a efectos de horarios comerciales, con el fin de que los establecimientos tengan plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en periodos de importante llegada de turistas como el verano, es decir, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, y la Semana Santa. De esta forma, con los votos favorables de los 12 concejales del Gobierno municipal (PSOE y Ganemos) y del edil no adscrito Nicolás Aragón, la abstención del PP y los votos en contra de IU y PCSSP, ha salido adelante la propuesta, que será trasladada a la Junta de Andalucía.

"Se trata de una propuesta que llevamos a Pleno a raíz de la solicitud que nos ha trasladado la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería", ha explicado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha añadido que "si esta iniciativa no fuera apoyada por los empresarios locales, provinciales y el sector económico, no vendría a Pleno". "Hablamos de una iniciativa propuesta por los empresarios, no solo a este Gobierno municipal, sino también al Partido Popular, que es libre de apoyarla o no", ha recalcado el regidor chiclanero, quien ha añadido que "este Gobierno trabaja para sumar".

Por su parte, el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, recuerda que "en el Pleno Ordinario del mes de marzo teníamos todos los documentos necesarios para abordar este punto, según la Ley de Procedimientos Administrativos, pero prudentemente decidimos dejarlo sobre la mesa para contar con la opinión de los sectores implicados". "Por ello, quisiera agradecer el enorme esfuerzo de los técnicos de la Delegación de Fomento, que se han implicado en la propuesta, ya que se trata de una medida que posibilitará la creación de empleo y servicios durante la época estival y Semana Santa", ha incidido.