DESARROLLO Adiós la desarrollo de la Plaza Mayor El pleno tumba el traslado de la Escuela de Idiomas y el Ayuntamiento muestra su resiganción

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido ante los medios de comunicación junto al delegado municipal de Patrimonio, Joaquín Guerrero, para valorar el acuerdo plenario, por el que los concejales de la oposición han impedido el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas al edificio de la Plaza Mayor. En este sentido, el regidor chiclanero ha mostrado el proyecto base de ejecución de la EOI, que finalmente no se podrá ejecutar en este equipamiento y que "tenía como objetivo principal dotar de contenido esta plaza del centro de Chiclana y, como consecuencia de ello, reactivar la economía de la zona".

"Este proyecto no se va a ejecutar, pese al compromiso con la ciudadanía para revitalizar el centro de Chiclana con el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, que cuenta con 1.400 estudiantes y que llenaría de vida la plaza tanto por la mañana como por la tarde", ha expresado José María Román, quien ha aclarado que "el proyecto básico está muy detallado y se adelantó para poder llevar a cabo las actuaciones previstas lo antes posible". "Estamos hablando de un proyecto con vistas al crecimiento de la EOI y no su simple traslado de un edificio a otro", ha recalcado.

Aunque el alcalde ha aclarado que "el Pleno es soberano, ya que están representadas todas las fuerzas políticas con representación municipal, sí hay que dejar claro que fue el PP el único partido que presentó el recurso para que no pudiera salir adelante este proyecto". "Por tanto, el PP solo ha estado en coherencia y sintonía con lo que ha venido haciendo sobre este aspecto desde el inicio", ha recalcado. En este sentido, ha recordado que, "durante el cuatripartito, el PP hablaba de que el aparcamiento no era seguro y se podía caer, lo que luego se ha demostrado que no es así. Y cuando el PP gobernó con el PVRE, tuvo la oportunidad de desbloquear el proyecto, pero no hizo nada, salvo mantener un recurso judicial, que perdió". "Así, durante ese tiempo el Partido Popular no hizo absolutamente nada para desarrollar la Plaza Mayor", ha lamentado.