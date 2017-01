El SUP reitera que los CIE de Tarifa y Algeciras «no cumplen las condiciones de seguridad y salubridad»

Tras el reciente auto de una juega instando a los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Algecira y Tarifa a acometer una serie de mejoras en las instalaciones y en sus servicios, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reiterado que los CIE de Tarifa y Algeciras «no cumplen las condiciones de seguridad y salubridad necesarias, tanto para internos, que pasan en ellos alrededor de 60 días, como para los policías que allí desarrollan los 365 días del año su trabajo».

El sindicato ha querido insistir en su «denuncia pública por el olvido y pasividad de la Administración, única responsable de adoptar las medidas necesarias para que los lugares y equipos de trabajo garanticen los derechos, la seguridad y salud de los internos y funcionarios, ya que se está incumpliendo numerosa normativa vigente en nuestro país».

En esta línea ha lamentado la «falta de legislación que obligue al Estado y a sus distintas administraciones a cumplir con la Ley, o legislar de manera diferente la tramitación y estancia de personas afectadas en materia de extranjería».

El SUP ha asegurado que, «como ejemplo, en el CIE de Algeciras el mobiliario de los diferentes puestos de seguridad, así como otras dependencias operativas, adolecen de mobiliario óptimo, deja mucho que desear en cuanto a su estado e higiene, el sistema de climatización no funciona o la instalación eléctrica es defectuosa».

Asimismo, ha añadido que «las dependencias policiales muestran zonas de humedad en paredes y ventanas, mostrando moho, lo que genera riesgos respiratorios para los policías allí destinados".

En cuanto al «déficit de personal» existente en los CIE de Algeciras y Tarifa, ha recordado que es algo que han «denunciado en innumerables ocasiones, sin que hasta la fecha se haya solventado este grave problema, incidiendo sobremanera para la seguridad y realización de tareas propias policiales».

En este sentido, el SUP ha añadido que «los policías no tienen el don de la ubicuidad, agravado por la cadencia de turnos de trabajo, que impide garantizar la seguridad de los policías y de los propios internos, y el debido cuidado de su salud, ya que carecen de espacio idóneo y margen de tiempo para realizar comidas adecuadas, siendo muchos días un bocadillo frío y a deshoras, que en muchas ocasiones comparten con los internos, a los que, en un acto de humanidad, no en pocas ocasiones les facilitan comida o ropa».

Finalmente, el sindicato ha asegurado que es «el primer interesado en que todas las personas usuarias de los CIE, tanto eventuales (internos), como continuos (policías, trabajadores, abogados, sanitarios, jueces, ONG), realicen su tránsito y estancia en los mismos de la mejor manera posible».

Por ello, ha exigido «que las modificaciones relativas a las deficiencias existentes en los CIE sean denunciadas, abordadas y solventadas por las instancias oportunas de una manera general y no sesgadas, dando a conocer y solicitando soluciones de las carencias solamente para una de las partes implicadas, cuando en los CIE conviven varios colectivos con carencias similares a diario».