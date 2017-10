MUELLES El Puerto de Algeciras tampoco puede dar salida a su terminal de contenedores La Autoridad Portuaria ha pedido otra prórroga, igual que pasó en Cádiz capital cuya terminal permanece a la espera de que llegue un inversor

CÁDIZ 17/10/2017

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha ampliado hasta el 31 de enero de 2018 el plazo de presentación de ofertas del concurso público internacional para construir y explotar la terminal de contenedores en la Fase B de Isla Verde Exterior.

El Boletín Oficila del Estado (BOE) publica hoy la resolución de la Presidencia de la APBA, y en los próximos días aparecerá en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

«La ampliación se produce debido a que las causas que justificaron las anteriores prórrogas, el proceso de reforma del sector de la estiba y la culminación de la venta de TTI Algeciras, continúan aún abiertas», reza en la nota de prensa que han enviado a medios de comunicación desde la APBA.

Esto, traducido, sería que ni el puerto gigante de Algeciras puede poner en explotación la terminal de contenedores que ya tiene totalmente finalizada en sus muelles. En un principio se acusó de la dilación en los plazos para adjudicarla a la incertidumbre generada en el mercado tanto por la situación de la estiba en España, como por el proceso de venta de la terminal TTI Algeciras tras la quiebra de la surcoreana Hanjin (que participaba de ésta en un 25%). Esto fue en marzo de este año, y siete meses después no solo no se ha avanzado nada sino que no se prevé ninguna mejora hasta 2018.

En el caso de Cádiz capital ya ocurrió que no hubo ninguna empresa que finalmente apostase por la Nueva Terminal de Contenedores ubicada en el dique de Levante, por lo que la Autoridiad Portuaria de esta bahía (APBC) tuvo que rebajar las condiciones en el segundo pliego publicado. Éste tiene de plazo de finalización el 23 de noviembre. Apenas falta una semana y no hay noticias de que haya un operador dispuesto a invertir en ella.

El Puerto de Cádiz ya licitó por primera vez la explotación de la nueva terminal en diciembre de 2015 y declaró desierto el concurso en junio de 2016, tras no presentarse ninguna oferta.

Rebaja en Cádiz

En una nueva licitación se rebajó la inversión inicial requerida en proporción a una reducción del espacio mínimo concesionable de la primera fase, que baja de 60.000 metros cuadrados a 45.000.

Asimismo, la APBC asumió la pavimentación de la zona de maniobra mínima para la primera fase, así como la zona de operaciones de la terminal ferroportuaria y se responsabilizó también de instalar 450 metros lineales de carriles de rodadura para grúas. Se acortó también el plazo de la concesión, que se estableció en 10 años frente a los 35 planteados en un primer momento. El plazo será prorrogable 5 años más y por cada 500.000 euros de inversión que realice el promotor, se ampliará en 1 año el plazo inicial.

Características de Isla Verde

Pero extaña aún más que en Algeciras no encuentran concesionaria, cuando este puerto está saturado de actividad y de contenedores. En dicha instalación, las empresas interesadas podrán ofertar el desarrollo en los terrenos de Isla Verde Exterior de una terminal pública, siendo el plazo de concesión de 50 años.

Los terrenos, de 30,5 hectáreas (37 incluyendo zona pública), están ubicados en el tramo Sur de Isla Verde Exterior junto a la terminal ferroviaria de mercancías, que sería un lujo en la capital gaditana, y dispone de un muelle de 680 metros de longitud a los que se sumarán otros 130 adicionales. En total suman 810 metros de muelle con un calado de 18´5 metros. A pesar de todo, tampoco tiene inversores interesados en explotarla.