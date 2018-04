DELITOS NUEVAS TECNOLOGÍAS La Policía Nacional investiga a un groomer en Algeciras El investigado realizó una serie de estrategias para ganarse la confianza de una menor a través de Internet con el último fin de obtener imágenes de índole sexual

Agentes de la Policía Nacional han investigado en Algeciras a un hombre como presunto autor de los delitos de acoso sexual y contra la libertad e indemnidad sexual a menores de edad. El investigado, que triplicaba la edad de las menores, se ganó su confianza, aprovechando que tenía dos hijos que las conocían. Así mismo era habitual en él invitarlas a refrescos y golosinas, habiendo llegado a invitar a comer a su casa a las menores de edad.

El investigado solía reunirse con las menores en la zona de encuentro de la pandilla de las niñas a las que se unía como si de otro menor más se tratará, si bien, las conversaciones que el mismo mantenía con las afectadas eran cuando menos inapropiadas dado el matiz sexual de estas, habiendo llegado las niñas a evitar al adulto cuando se acercaba a ellas sin sus hijos.

Se aprovechó de la circunstancia de tener hijos que conocían a las víctimas

Una vez había entablado contacto físico con las mismas, las contactaba a través de la red social Instagram, medio por el que las controlaba, interesándose por todos sus pasos e interrogándolas acerca de cuando iban a ir a la zona de encuentro de la pandilla.

Este es el modus operandi de la técnica conocida como child grooming en la que un adulto contacta con menores a través de las redes sociales entablando con estos conversaciones puramente embaucadoras en las que las hacía sentir como si de adultas se tratarán, preocupándose desmedidamente por las mismas y a las que hacen sentir especial, como si de una relación sentimental se tratara para una vez ganada su confianza requerirle imágenes de índole sexual, e incluso llegar a concertar un encuentro físico con las mismas.

Las mismas menores llegaron a declarar que todas tenían la sensación de que este trataba de tener una relación con las menores y que si no llegó a conseguirlas fue porque ellas le esquivaban no descartando que alguna hubiera podido llegar a algo más con el adulto.

Consejo para los menores

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes y prevenirles en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctima de grooming y otros delitos.

Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar siempre de desconocidos, -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet.

Si ha sido víctima de una situación de acoso es importante guardar todas las pruebas que puedan demostrar ese delito como conversaciones, mensajes o capturas de pantalla.

Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para poner en conocimiento de la Policía este tipo de hechos: www.policia.es/colabora.php.