María Jesús Díaz: «Hace falta mano dura para acabar con esto» Jubilada madrileña residente en Algeciras

LA VOZ

Cádiz Actualizado: 20/05/2018 10:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Añoro Madrid pero en Algeciras hay otra calidad de vida y se vívia tranquilo. Llevo 19 años viviendo en Algeciras y estoy horrorizada con lo que está pasando.

Esto no se va a arreglar así como así. Lo que no se puede consentir es que cojan a estos señores, que son asesinos, los suelten y les devuelvan las lanchas. No lo podemos consentir porque está claro que van a seguir con el negocio. Hace falta mano dura para que cuando los cojan no lo suelten porque son asesinos».

Más testimonios. También te puede interesar:

Francisco Mena: «Vamos a superar este problema entre todos»

Juan Antonio Mayor: «Falta más presión a los narcos»

Juan Feu: «Nos hacen falta más medios»

Carmen González: «No vivimos tranquilos»

La juez de Algeciras: «La zona se ha convertido en el Nápoles de la era de Falcone, un nuevo territorio ETA»