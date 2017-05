Investigan presuntas vejaciones homófobas al árbitro Jesús Tomillero en Puerto III

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado el recurso presentado por Fiscalía al considerar que pudo existir un delito de odio durante un partido disputado en la prisión de Puerto III donde, Jesús Tomillero, el árbitro que se hizo conocido por hacer pública su homosexualidad, fue presuntamente insultado por dicha condición.

El auto de la Sala admite el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión desestimatoria que tomó el Juzgado Mixto número 3 de El Puerto a finales del pasado año. Según determina el tribunal en este caso concreto se desprende que los insultos o vejaciones proferidos por el denunciado se realizaron en un lugar público, con ocasión de un encuentro de fútbol. Entiende que en dicho contexto concurrió la finalidad «de atacar su dignidad personal simplemente por razón de su orientación sexual». La decisión judicial se apoya además en el hecho de que no fuera «un simple insulto espontáneo», ya que, a su juicio, el denunciado utilizó la palabra «maricón en sentido peyorativo», lo que encajaría en el marco de delito leve, pero además, entiende que hay indicios que llevan a pensar que estos insultos se hicieron con el propósito de «causar humillación, menosprecio o descrédito, atacando su dignidad personal, haciéndolo por razones de odio hacia una persona por su diferente inclinación sexual revelando con ello un odio al colectivo que éste pertenece».

El juez además recuerda que el denunciante ya fue objeto de unas circunstancias similares en La Línea, en referencia a la denuncia interpuesta por Jesús Tomillero cuando sufrió presuntamente agresiones verbales por parte de un espectador desde la grada cuando le dijo: «no te da vergüenza maricón, que has salido en televisión, no te da vergüenza pitar lo que has pitado maricón de mierda, el gol te lo van a meter por el culo». La Audiencia considera que este hecho fue público y que, por tanto, el ahora denunciado, sabía lo que hacía.

Por todo ello admite el recurso de Fiscalía y considera que el hecho «merece una más amplia investigación» por si fuera considerado delito de odio. Así solicita que se retome la instrucción ampliándola con las declaraciones que sean necesarias.