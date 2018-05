Carmen González: «No vivimos tranquilos Ama de casa de San Roque

«No podemos vivir tranquilos. No sentimos inseguros y no hay justicia. Lo que yo me pregunto es para qué queremos tantos policías y guardias civiles si luego la justicia los deja en libertad. Hace falta más mano dura para terminar con esto».

