Los bomberos extinguen un incendio en la lavandería de un hostal en Tarifa

Cádiz Actualizado: 30/04/2018 14:52h

Los bomberos han intervenido esta madrugada en el incendio en la lavandería de un hostal en la calle Batalla del Salado en Tarifa.

La lavandería, equipada con seis lavadoras industriales, se ubica en una terraza en el piso superior del inmueble y no es necesario evacuar el edificio. Los bomberos extinguen las llamas utilizando 600 litros de agua, y ventila con ayuda de un turboventilador. Se solicita el apoyo del parque de Algeciras, que finalmente no tiene que intervenir. No hay daños personales ni estructurales.