Un simple tuit hacía saltar las alarmas del fútbol inglés en la noche del martes. Se trataba, en teoría, del adelanto de las portadas de dos medios deportivos españoles que pensaban abrir con la misma información: Fernando Torres, a un paso de fichar por el Newcastle para reencontrarse con Rafa Benítez.

Como Twitter es como es, para lo bueno y lo malo, el rumor se extendió rápidamente por las redes sociales convirtiéndose en Trending Topic. Incluso algunos medios ingleses se hicieron eco de la información en sus versiones de internet.

Sin embargo, todo se trataba de una gran patraña ideada por un aficionado británico, que a golpe de Photoshop e ingenio decidió celebrar el Día de los Inocentes por su cuenta y construir una historia con pocos o ningún viso de realidad.

So, @_thomasclements’s Torres hoax made the Mirror…https://t.co/OtrqJcyAip



