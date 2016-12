AtlÃ©tico de Madrid, unas clÃ¡usulas que espantan

El Atlético de Madrid despide 2016 con lesionados de larga duración: el centrocampista Augusto Fernández y el guardameta Jan Oblak. Dos bajas que no cubrirá en el mercado de invierno debido al pacto al que llegó con la FIFA tras la sanción que le impuso por supuestas irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad. El club del Vicente Calderón se comprometió a no solicitar la suspensión cautelar del castigo, por lo que no podrá contratar este invierno, a cambio de que el TAS, el organismo ante el que recurrió la sanción, se pronuncie antes del 1 de junio. Si finalmente no existe perdón, el conjunto madrileño, castigado sin poder acudir a las dos próximas ventanas de fichajes, tampoco podrá reforzarse durante el próximo verano. En el peor de los casos, tendría que comenzar el curso 2017-18 con la actual plantilla o repescando a alguno de los futbolistas que tiene cedidos.

Ante esa posibilidad, el esfuerzo de los dirigentes del Atlético de Madrid en los últimos meses se ha centrado en blindar a sus «estrellas» con cláusulas millonarias. Cifras de tres dígitos para evitar que algún grande de Europa, especialmente de la Premier inglesa, intente pescar a orillas del Manzanares. Al existir el riesgo real de no poder fichar hasta enero de 2018, en el club rojiblanco se ha trabajado para asegurar la columna vertebral y conservar el potencial de su actual equipo.

Por ello, el Atlético cuenta con su particular «club de los cien». Jan Oblak, que ya ha comenzado la recuperación después de ser operado del hombro, Antoine Griezmann y Yanick Carrasco, jugadores con mayor proyección y también con más pretendientes, tienen ahora unas cláusulas de rescisión de 100 millones de euros. A los tres se les ha revisado y mejorado el contrato a lo largo del año a cambio de ampliar su vinculo con la entidad rojiblanca. Los dos primeros extendieron su relación hasta 2021, un año más en el caso del belga.

Continuidad hasta 2018

El club rojiblanco ha asegurado el futuro de casi toda su plantilla al menos hasta 2018, cuando, si no se produce el perdón del TAS, concluirá el castigo de la FIFA y podrá volver a fichar. En las oficinas del Vicente Calderón se ha trabajado por proteger el producto nacional más cotizado. Koke y Saúl despiertan el interés de varios clubes europeos, pero sus cláusulas suponen una barrera al alcance de muy pocos. Su salida cuesta 80 millones de euros.

Aunque más accesibles, Godín y Giménez (60 millones), Savic y Gameiro (ambos con 40 millones) están bien protegidos, al igual que los jóvenes Correa (40 millones y contrato hasta 2019) y Lucas (45 millones y 2020). Además, existe la posibilidad de repescar a cedidos como Kranevitter, Vietto o Theo.

Los únicos jugadores que concluyen contrato en 2017 son los veteranos Fernando Torres, Moyá y Tiago, aunque la sanción de la FIFA no impide que el club rojiblanco pueda negociar con ellos una renovación.