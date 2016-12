JOSÉ CARLOS CARABIAS Guardado en: Atlético de Madrid 21/12/2016 16:03h

Un tiro de rosca, el golpeo con el empeine que marcó la parábola soñada por los futbolistas entre su pie y la malla, prodigio de un jugador combativo y comprometido, repescó al Atlético de su mala vida de derrotas y empates delirantes. Golazo de Saúl y Navidades en calma para la tropa de Simeone. Fue un Atlético ardoroso y doliente que estuvo a merced del Las Palmas y que ganó por un fogonazo de talento de su joven centrocampista.

Está el Atlético enredado en una maraña que trata de unir o mezclar ordenadamente. Bucea en su confusión a la espera de luz, de aquella esencia que Simeone importó desde Argentina cuatro inviernos atrás. El intrincado asunto que afecta en estas fechas a las gentes del Vicente Calderón deparó escenas nuevas, casi desconocidas por olvidadas a la vera del río. Los murmullos. Ese rumor continuado y perceptible tan habitual en el Bernabéu y desterrado en el Manzanares con Simeone.

Atlético-Las Palmas Atlético Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas; Koke, Saúl, Gabi, Carrasco (Fernando Torres, m.76); Griezmann (Thomas, m.89) y Gameiro (Gaitán, m.83). Las Palmas Javi Varas; Míchel Macedo, Lemos, Bigas, Helder Lopes (Dani Castellano, m.83); Vicente Gómez (Tana, m.83); El Zhar, Montoro, Roque Mesa, Jonathan Viera; y Livaja. Gol 1-0, m.59: Saúl Ñíguez. Árbitro Mario Melero (C. Andaluz). Amonestó a los locales Saúl (m. 42) y Carrasco (m. 72), y al visitante Roque Mesa (m. 56).

Los hinchas atléticos no se prodigan en el murmullo, sino que pasan del silencio a la bronca en el mismo tiempo que un coche acelera de cero a cien. No hay tránsito intermedio. O jolgorio o bulla. Quejas, fastidios y toda suerte de ooohhhs variados no funcionan por estos lares. Y ayer se elevaron numerosas manifestaciones de este tipo sobre el estado general de la grada. En un despeje de Godín al patadón sin orden ni concierto cuando podía controlar y mandar, en un mal tiro de Griezmann después de una carrera al galope, en los desajustes de la defensa que nunca antes fallaba, en cada cuero que sobrevolaba el área de influencia de Moyá, sustituto del lesionado Oblak.

Simeone, que ha tocado todas las fibras del sentimiento atlético desde que llegó al banquillo, se fue anticipando a cada murmullo en su papel de director de orquesta. Brazos al cielo, fuertes aplausos al infractor y petición de clemencia para la próxima acción. El Atlético necesita comunión y una atmósfera favorable con su hinchada, pero los malos resultados, el juego disperso y esa búsqueda de la identidad perdida han generado una química desperdigada.

Las Palmas gobernó el juego con el estilo canario de toda la vida. No se puede ser aguerrido y volcánico viviendo al calor de las islas afortunadas, sino fragante y dulce. El balón era suyo sin discusión posible. Así jugó Las Palmas para desesperación de Simeone.

Gobierno canario

Lemos dio un curso de anticipación e incorporación al ataque, brillante en un zapatazo bien ejecutado desde más de treinta metros que sacudió al larguero y al público. Se anunciaba el gol canario porque Griezmann se ha ofuscado y Gameiro no parece ninguna tabla de salvación. En estas surgió Moyá, inferior a Oblak y redentor en situación límite. Se tambaleaba el Atlético y el portero realizó dos paradas de máxima calidad que sostuvieron a su equipo.

Sin fútbol, pero con amor propio y un enérgico Vrsaljko por la banda derecha en funciones de despliegue y corte, el Atlético encontró el tesoro. Ese disparo fino y cortante de Saúl que arruinó a Las Palmas.

Con la botella media llena, el Atlético reflota en su caída libre gracias a secundarios (Moyá, Vrsaljko, Saúl...), mientras trata de ajustar la maquinaria que un día fascinó.