Zoido lanza un aviso a los terroristas: Â«TendrÃ¡n al sistema enfrenteÂ»

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha lanzado una advertencia a los terroristas durante el acto de toma de posesión del cargo de cinco subdelegados del Gobierno en Sevilla y de otros tres que han renovado su puesto. No habrá diálogo con los etarras, ha dejado claro. «El terror, la violencia, la extorsión, las bombas y las balas no son y no van a ser objeto de diálogo. Quienes usan estos métodos son enemigos del sistema y tendrán al sistema enfrente. Para ellos, siempre la ley y todo el peso de la ley», ha proclamado.

Durante el acto que ha presidido en compañía de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, Zoido se ha expresado así después de que el colectivo de presos de ETA, EPPK, haya emplazado a los reclusos de la banda terrorista a acatar la ley para poder beneficiarse de las «diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico».

«Los etarras seguirán expuestos al inexpugnable imperio de la ley», ha asegurado el ministro

El responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha hecho unaadvertencia expresa a los miembros de la banda terrorista que propugna la independencia del País Vasco mediante el uso de la violencia. Les ha señalado como único camino el desarme. Así, ha apostado por mantenerse firme ante «los eufemismos que tratan de construir los verdugos y sus amigos». Los etarras, ha asegurado, «seguirán siendo expuestos al inexpugnable imperio de la ley» mientras que las víctimas «siempre serán ensalzadas».

En su discurso, en presencia de numerosas autoridades de otras administraciones, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Zoido hizo mención a la«infamia» de la violencia de género y arengó a los ocho subdelegados andaluces a «trabajar para erradicar el crimen, los niveles de delincuencia, sobre todo en los jóvenes, y la corrupción». «Os pido dedicación al pueblo», dijo Zoido que alabó el trabajo de los cinco subdelegados salientes, los de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. «Cada cierto tiempo renovar el puesto es necesario para mantener intactas las energías», ha señalado.

Con anterioridad, el delegado del Gobierno en Andalucía,Antonio Sanz, estableció como norma fundamental a sus nuevos representantes en las provincias el trabajo y la dedicación completa porque «hay mucho que hacer». Sanz les emplazó «a explicar a los andaluces los objetivos y logros del Gobierno» y dialogar con los agentes e instituciones. «Más diálogo y menos pleitos», resumió el responsable del Ejecutivo central, quien también tuvo palabras de recuerdo para los subdelegados salientes.

El nuevo equipo de subdelegados en Andalucía que han jurado hoy el cargo lo forman Agustín Muñoz (Cádiz), Francisco Fuentes (Granada) Asunción Grávalos (Huelva) Francisca Molina (Jaén) Ricardo Gil (Sevilla) Andrés García (Almería), Miguel Briones (Málaga) y Juan José Primo Jurado (Córdoba).