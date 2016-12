Animado por el programa de ayuda que ofrece la Junta de Andalucía desde 2014 para fomentar la contratación de jóvenes, el empresario J.M.A. se decidió a arañar unos miles de euros a su limitado presupuesto y ampliar la plantilla de su negocio de venta de alimentación en Sevilla. Pero el bono de empleo joven, como exponente de la lucha del Ejecutivo contra la pesada losa del paro juvenil, se ha estrellado contra la burocracia.

Los damnificados son cientos de empresarios que, como J.M.A., pidieron la ayuda en la convocatoria de 2014 y que aún no han cobrado. Y lo que es peor: después de más de un año y medio de espera no tienen visos de ver un euro de la subvención que asciende a 4.800 euros, a menos que la Consejería de Empleo habilite otro crédito para liquidar los fondos, según confirmaron a ABC fuentes cercanas a los servicios centrales de la citada Consejería. «Me han dicho que no tienen personal para hacer todas las órdenes de pago porque el dinero lo liberaron a final de octubre y no les da tiempo a revisar y resolver los expedientes. Yo adelanté 4.800 euros a nombre de la Junta y no sé cuándo me van a pagar. Me siento engañado», se queja este empresario.

Se estima que hay sin resolver y abonar ayudas por un importe aproximado de 14 millones de euros en toda Andalucía, según las citadas fuentes. Actualmente, se están liquidando bonos correspondientes a las convocatorias de 2015 y 2016 que se financian con el Fondo Social Europeo. El problema radica en los expedientes más antiguos, adscritos a la orden de 2014. Muchos de ellos no se están liquidando porque la fuente de financiación es distinta, proviene de transferencias del Gobierno de la nación que no se gastaron cuando debían.

Cansado de esperar una respuesta, J.M.A. se presentó en la Delegación de Empleo para preguntar qué pasaba con su solicitud. «El responsable del servicio me dijo que los expedientes anteriores al decreto (6/2014) se quedan en el limbo como el mío», relata este empresario, que ya está pensando en contabilizar como «pérdidas» los 4.800 euros que prevía ingresar por contratar a un empleado menor de 30 años que sigue teniendo como asalariado. Como él hay al menos 300 solicitantes sólo en la provincia de Sevilla con ayudas de 2014 y otros tantos de posteriores convocatorias que tampoco cobrarán por falta de tiempo.

Desde 2014 se han presentado más de 12.000 solicitudes y hay presupuestados 70 millones de euros para 2015 y 2016. Sin embargo, los fondos para atender los pagos pendientes de estos años se liberaron a finales de octubre. Fuentes de la Consejería señalan a ABC que no hay personal ni tiempo suficiente para revisar miles de expedientes presentados en distintas delegaciones.

La Consejería de Empleo eludió dar su versión sobre este asunto tras pedir al periódico el nombre de la empresa. La última reacción oficial data del 6 de octubre pasado. En el Pleno del Parlamento andaluz, la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero preguntó al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, sobre la deuda total que se mantiene con los solicitantes del bono y la fecha de pago, aludiendo a la denuncia de ABC sobre los retrasos. «El compromiso de este consejero es que todas las solicitudes pendientes estarán resueltas y abonadas antes de final de año». Fue la respuesta que le dio el consejero recogida por el Diario de Sesiones.

Maldonado explicó que «la fuente de financiación de estos bonos proviene, de una parte de las transferencias del Gobierno de la Nación para financiar políticas activas de empleo en el caso del año 2014 y, de otra, de transferencias de fondos europeos para 2015 y 2016». «De la del año 2014 —prosiguió— se ha abonado a día de hoy el 50 por ciento. Para la convocatoria de 2015 y 2016 [...] estamos terminando ahora mismo el proceso de reprogramación».