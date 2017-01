Cada tiempo político tiene sus códigos. Sin mayoría absoluta en el Congreso, al PP no le queda más salida que cultivar el arte de la persuasión y negociar con los adversarios todo lo negociable. Pocos «alumnos» tan aplicados como su delegado del Gobierno en Andalucía hallará Mariano Rajoy en el extenso organigrama del Ejecutivo para ejecutar su orden de enterrar las trincheras y borrar las líneas rojas. Los dos años que está a punto de cumplir en este puesto clave, les han cundido a Antonio Sanz como si fueran cuatro. Este político no conoce el descanso. Cuando el 99% de los andaluces duerme, él está contestando correos, devolviendo llamadas o estudiando documentos, sin que la falta de sueño afecte en modo alguno a su rendimiento. «Más acuerdos y menos pleitos», repite sin cesar durante la entrevista. Vista su determinación, Susana Díaz va a tener más difícil que nunca alimentar el discurso de los agravios y la vieja estrategia de la confrontación.

—¿El Gobierno va a renunciar a la confrontación?

—Sería un error histórico que la Junta de Andalucía persistiera en la confrontación. Por el Gobierno de la nación intentar establecer puentes. Pagará muy caro ante la sociedad aquel partido que no entienda que estamos en una nueva etapa marcada por los acuerdos. En situaciones de necesidad como las inundaciones o los incendios eso se establece de manera inmediata, pero hay que extenderlo al pacto educativo, la violencia de género o las políticas de empleo.

—El Gobierno de Mariano Rajoy prefiere a un PSOE bajo el mando de Susana Díaz a uno con Pedro Sánchez.

—Lo importante es que haya un PSOE con visión de Estado y con capacidad de dialogar. No nos vamos a meter en quién lidera el PSOE. Respetaremos lo que decidan los militantes. Lo que deseamos es que la nueva dirección apueste por la estabilidad y la moderación. Pero no se puede decir una cosa en Madrid y luego aquí desde el Gobierno andaluz hacer lo contrario.

—¿Donde ha visto esa contradicción?

—Para empezar, el PSOE no ha aprobado ni una sola enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía. El Gobierno del PP tiene una voluntad de negociar los presupuestos del Estado que aquí no se ha tenido.

—En la nueva etapa, ¿estudian aprobar un plan de empleo específico para Andalucía, como le reclama la Junta?

—Plan de empleo hay pero no se ejecuta. En los últimos tres años se han devuelto 600 millones de euros. Es inaudito que la comunidad con mayor tasa de paro devuelva el 96 por ciento de los fondos de formación para el empleo. No se puede reclamar planes de empleo y no gastar el dinero.

—¿Puede rebatir con cifras el discurso del «maltrato a Andalucía»?

—El Gobierno de Rajoy es el más comprometido en la historia de Andalucía. Lo demuestran los mecanismos extraordinarios de apoyo financiero que se cuantifican en más de 35.000 millones de euros, de los cuales 29.600 han sido ayudas para dar liquidez a la comunidad y 5.300 a los ayuntamientos. Para la sanidad, educación y servicios sociales, la aportación del Estado está siendo imprescindible. Esto ha habido que aportarlo porque el PSOE y la Junta firmaron un mal acuerdo de financiación autonómica que suponía una cesión en favor de los nacionalismos radicales y en contra de los intereses de Andalucía cuando gobernaba Zapatero. Aún estamos pagándolo caro.

—¿El Gobierno no va a recurrir el decreto de la Junta que restablece las 35 horas para los funcionarios, como sí ha hecho con la norma vasca?

—Haremos todo lo posible por evitar el recurso salvo que la Junta no tenga ninguna voluntad de dialogar. Le urgimos a que ponga fecha a la reunión de la comisión bilateral que le hemos planteado. La norma entra en vigor el día 16 y aún estamos esperando.

—¿A qué obedecen los malos resultados de los alumnos andaluces en el informe de evaluación PISA?

—La reacción al informe Pisa ha sido todo menos asumir sus errores. Echar la culpa a la Lomce cuando no estaba en vigor, a los sistemas de medición o al mundo rural, cuando Castilla y León es muy rural y tiene datos superiores, es bochornoso. Lo peor es que seguimos los penúltimos y no hemos mejorado. No se puede ir a negociar con el Gobierno pidiendo que se retire un sistema, el de la Lomce, para imponer el modelo fracasado de la Logse.

—¿Va a estar terminada en 2020 la línea férrea Algeciras-Bobadilla, un eje logístico prioritario en Europa y vital para el puerto algecireño?

—Es una prioridad del Gobierno que tiene voluntad política y soporte presupuestario para llevarla a cabo. Los que hoy reclaman este corredor invirtieron cero euros en el mismo. Está en ejecución en el tramo Algeciras-Almoraima. Se van a aplicar 342 millones de euros de fondos Feder y 150 millones presupuestados. Ha tenido unos problemas de ralentización por los modificados de los proyectos. Hay tramos muy complicados como el Ronda-Antequera, que está en fase de proyecto. Hay voluntad de hacerla.

—¿Se sucede con el proyecto de AVE a Almería y el Corredor Mediterráneo?

—Se ha logrado recuperar la ejecución del AVE a Granada. Para otoño, podría estar funcionando. La alta velocidad a Almería en su conexión con Murcia es otro compromiso firme del Gobierno. Algunos problemas medioambientales han ralentizado la ejecución.

—El 31 de diciembre de 2019 expira la concesión la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz. El ministro de Fomento ha anunciado que no va a renovarla. ¿Se dejará de pagar peaje?

—El nuevo ministro de Fomento ha dicho lo mismo que los dos anteriores: en 2019 expira la concesión y no se va a prorrogar. Es importante que eso vaya unido al desdoble de la N-IV, que se está ejecutando en el tramo Dos Hermanas y Los Palacios. En junio de 2018 puede ser una realidad. No se va a prorrogar la concesión. Es un hito muy importante. Tiene que gestionarla el Estado y tiene unos costes concretos.

—Pero, ¿eso implica acabar con el peaje? A los ciudadanos les interesa saber si van a seguir pagando o no.

—Si no prorrogamos la concesión, evidentemente estamos ante una oportunidad clave. Para dos años que quedan es importante que usemos los recursos para otras infraestructuras como el desdoble de la N-IV.

—Los puertos de Sevilla y Huelva negocian gestionar conjuntamente la plataforma logística de Majarabique. ¿Puede ser la solución para zanjar el conflicto por la terminal ferroviaria?

—Tanto esta Delegacion como Puertos del Estado hemos apostado por el diálogo y se ha propiciado un acuerdo. Los puertos de Huelva y Sevilla son perfectamente compatibles. Tenemos que buscar un mecanismo de gestión. Estamos pendientes de un recurso que Adif tiene que resolver, pero parece que una UTE con la participación de ambos puertos podría ser una solución, aunque quedan por definir los porcentajes. Yo creo que no hay que chocar y entrar en conflicto.

—Tras los últimos atentados de Daesh en Europa, se ha aumentado la presencia policial también en las ciudades andaluzas. ¿Qué medidas se están tomando?

—El nivel de alerta 4 nos obliga a una actualización constante la seguridad y un reforzamiento permanente de centros de transporte y zonas de aglomeración, que se vienen tomando desde junio de 2015. Nos hemos reunido con todos los ayuntamientos para coordinar la seguridad. Hemos tomado medidas novedosas para la protección de algunas zonas en ciudades andaluzas a través de bolardos, grandes maceteros, cierre de circulación, barreras y otros medios físicos. Hay que destacar que la tasa de criminalidad está en los índices más bajos de su historia: ha bajado diez puntos en los últimos cinco años. En el último año han bajado 2,1 puntos. Demuestra que tenemos unos cuerpos de seguridad muy profesionales y ha sido decisivo restablecer la tasa de reposición del 100% en estos puestos.

—Medio cuartel de Isla Mayor, en Sevilla, está en prisión por narcotráfico. ¿Es el Guadalquivir una de las principales vías de acceso de la droga? ¿Cómo se está controlando?

—Estamos intensificando las operaciones en el río a través de Salvamento Marítimo y de helicópteros porque es uno de los puntos más sensibles que tenemos, pero no es ni mucho menos el principal foco ni la autopista de la droga en Andalucía. No hay ningún dato objetivo que haga pensar en un desplazamiento de la droga desde el Campo de Algeciras al Guadalquivir. Desde enero de 2012 hasta junio de 2016 se han incautado 1.250 toneladas de droga en Andalucía.