El PSOE andaluz advierte que sólo la dirección tendrá los censos hasta el Congreso Federal

El discurso oficial del PSOE andaluz es rotundo: apoyará en todo lo que decida a la Gestora para las fechas y la organización del Congreso Federal, y considera que es positivo que haya más de una candidatura. Y todo ello, sin decir claramente que Susana Díaz será candidata a dirigir el PSOE federal aunque dándolo por sentado.

El secretario de Organización del PSOE andaluz ha negado que haya existido un contacto directo entre Susana Díaz y el presidente de la Gestora sobre la fecha del Congreso Federal, si bien sí que ha reconocido «contacto habitual» entre ambas partes. Cornejo ha manifestado que el PSOE andaluz apoyará todo lo que decida la Gestora en cuanto a las fechas del cónclave socialista.

El número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, se ha mostrado convencido de que «habrá más de una candidatura» a la Secretaría Federal y ha considerado que el debate «es positivo» aunque, eso sí, ha dejado claro que hay que respetar los tiempos.

«En el PSOE está todo tasado, hay estatutos y reglamentos que se van a cumplir a rajatabla», ha dicho Cornejo. En el mismo sentido, ha dejado claro que la información «sensible» como son los censos de militantes, permanecerán bajo la custodia del Secretario de Organización, «porque hay que respetar la normativa de la protección de datos».

Igualmente, Juan Cornejo ha querido zanjar toda la polémica sobre las dificultades de nuevas afiliaciones. «Que no engañen. No hay sistema para afiliarse por Internet. El PSOE es un partido serio y la nueva fórmula se aplica desde los tiempos de José Blanco como secretario de Organización del Federal. Hay que personarse en las agrupaciones, rellenar los datos y seguiri un proceso que está tasado. No hemos apreciado ningún cambio en las afiliaciones, ni muchas peticiones ni ningún cambio considerable.»