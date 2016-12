Ocho grandes proyectos para Andalucía que se quedaron en simples inocentadas

Con permiso del Metro, la Ciudad de la Justicia ha sido el proyecto del que más se ha hablado, escrito y discutido en Sevilla en los últimos quince años. El más prometido, planificado, «vendido», ubicado y reubicado, sin provecho alguno. Como dijo Emilio de Llera, en un arranque de sinceridad, nada más asumir el cargo de consejero de Justicia e Interior en 2012, la nueva sede judicial «es de ciencia ficción y está enterrada» al igual que las restantes obras de gran envergadura en Andalucía. De esta franca declaración de intenciones han pasado ya cuatro años y medio. El tiempo le ha dado la razón: el proyecto sigue sin aparecer en la agenda de prioridades del Ejecutivo regional. No hay dinero ni se espera. Partiendo de esta premisa, la Junta no ha hecho otra cosa que no sea marear la perdiz y ganar (o perder) tiempo ante la estupefacción de los profesionales de la Justicia y escepticismo de los ciudadanos.

Se pierde la cuenta de los emplazamientos que le han buscado a la maqueta desde que el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín firmara con la consejera Carmen Hermosín el protocolo para construirlo en 2003. Que si en Tablada; que si unos terrenos de Los Gordales en Los Remedios, patrimonio del Estado; que si el Prado de San Sebastián (opción preferida por el PP) y hasta una parcela reservada junto a la dársena de Batán. Demasiadas novias para dejar compuestos y sin edificio a los sevillanos. Para ocurrente la ubicación que planteó Manuel Chaves en el Ayuntamiento de Sevilla, en presencia de Monteseirín: un solar del Puerto próximo a unos depósitos de material inflamable, que tendrían que trasladarse. El presidente proclamó con rotundidad que «en 2010 la Ciudad de la Justicia estará en pleno funcionamiento». Y conste que no era 28 de diciembre.