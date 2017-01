La «normal» experiencia de un político andaluz en Cataluña revoluciona Facebook

Su intención era compartir su experiencia tras haber pasado unos días en Gerona pero ha conseguido una relevancia política que ya quisieran los líderes del Partido Popular en Cataluña. El vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín Iglesias, ha logrado que casi 25.000 personas le den al boton de me gusta de Facebook a una entrada fechada el 2 de enero en la que relata la amabilidad y la normalidad con la que ha sido tratado en Cataluña, sin los estereotipos ni los tópicos que parecen haberse instalado respecto a esta comunidad autónoma.

Su comentario en la red social ha sido compartido por más de diez mil personas y ha cosechado casi tres mil mensajes, unas cifras que según los expertos del asunto indican que pueden haberlo visto unos dos millones de personas. Toda una revolución y, además, en un tema tan sensible como la relación de Cataluña con el resto de España.

Toni Martín (que es el ideólogo de otras campañas por las redes del PP andaluz) describe el cariño y el respeto que ha sentido en su visita a Gerona, donde nadie le ha hablado en catalán cuando han sabido que era andaluz, donde le han preguntado con respeto por su tierra. «Venía yo buscando a ese (todos tenemos un amigo que le ha pasado) que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices "perdón, es que no le entiendo" y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado. Buscaba también al que no te mira o lo hace con cara de asco (todos tenemos algún amigo que le ha pasado) cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro», explica en su entrada en las redes sociales.

«Así que me voy un poco con sensación de ser gilipollas. De que a mis 50 años, y con todo lo viajado que ya vamos estando, sea yo capaz de tragarme todavía esos estereotipos, esos clichés que tan poco me han gustado siempre cuando los aludidos somos nosotros, los andaluces. Con esos tópicos malignos de unos y otros, y con la que está cayendo políticamente por aquí, tan sólo contribuimos a extender el odio y el rechazo. Y como yo, estando aquí, pienso que estoy en mi casa, debería haberme negado a prejuzgar a nadie porque sí».

El dirigente del PP andaluz ha explicado a ABC que se ha sentido sorprendido por la respuesta que ha obtenido, de muchas personas de todas partes de España (también de Cataluña) y los mensajes tan emotivos que ha recibido agradeciendole su iniciativa.

«Con eso, desgraciadamente, no se solucionan los problemas de Cataluña, pero ojalá que fueran un granito de arena para tender algún puente, desde el respeto y el cariño», asegura. Quién sabe.