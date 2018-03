NARCOTRÁFICO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR Los narcos apedrean el coche particular de un guardia civil La Benemérita incauta una narcolancha y detiene a tres personas en San Roque

R. MAESTRE

SEVILLA 05/03/2018 19:48h Actualizado: 05/03/2018 19:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un grupo de presuntos narcotraficantes apedreó ayer el vehículo de un guardia civil cuando volvía a su casa en La Línea de la Concepción, Cádiz, tras su jornada laboral. La denuncia la hizo pública la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC). El incidente ocurrió sobre las seis de la pasada madrugada del lunes cuando, tras acabar su jornada laboral, el agente cogió su vehículo particular para regresar a casa.

En el camino, según las fuentes, se cruzó con varios miembros de una red de narcotraficantes que estaban aguardando un alijo de hachís en la zona y que reconocieron al agente cuando pasó con su vehículo particular circulando por la vía. Tras lanzarle una pedrada que rompió la luna trasera del coche del agente, cuatro de los individuos le persiguieron por varias calles en otro vehículo.

José Cobo García, secretario nacional de Prensa de AEGC declara a este periódico que «este no es el primer caso, ni es un hecho aislado, como intenta justificar el ministro del Interior. Hacen faltan más medios y más personal para luchar contra esta lacra», apunta. Tras este nuevo incidente desde esta asociación reclaman que a los agentes destinados en el Campo de Gibraltar se les conceda un «plus de zona conflictiva». «Como en los peores años del terrorismo, como no nos cansamos de denunciar, los narcos y sus sicarios además de controlar toda la comarca tienen señalados a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no se esconden cuando señalan a nuestras familias. Controlan sus movimientos, saben cuando entran y salen de sus casas y todo con total impunidad», apunta Cobo.

Precisamente, este fin de semana han circulado por las redes sociales varios vídeos grabados por particulares en San Roque y La Alcaidesa, donde se ven varias narcolanchas por la zona. El temporal de viento ha impedido en algunos momentos llevar a cabo vigilancia aérea con helicópteros.

Un tractor sacando una «goma»

No obstante, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de San Roque de la Comandancia de Algeciras detuvieron ayer a tres personas e intervinieron una «goma» de narcos. Según informó el Instituto Armado los agentes observaron que un tractor estaba sacando de un garaje una embarcación de las usadas habitualmente para el narcotráfico. En el lugar había numerosas personas, que a la llegada de las patrullas de la Guardia Civil se dispersaron, dejando abandonado el vehículo y la embarcación. Agazapados en su interior localizaron a tres personas. En la inspección que realizaron en el tractor y en la narcolancha, comprobaron que el vehículo y remolque carecía de documentación llevando alterado todos los elementos fijos de identificación y falsificada la placa de matrícula. La embarcación neumática tiene doce metros de eslora y monta tres motores fueraborda de 350 caballos cada uno.

Por todo ello, las tres personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, interviniendo el tractor con remolque y la embarcación con sus tres motores.