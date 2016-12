La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, director general de Guadarte, por haberla agredido durante un acto oficial que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla.

Según explica la propia Teresa Rodríguez en su página de Facebook, «me dispuse a irme cuando me salen al paso dos hombres que venían de la sala donde estaba la reunión anteriormente citada. Con una actitud abiertamente distendida e informal, el primero de ellos me saluda y me da dos besos. Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio».

Los hechos sucedieron el pasado 20 de diciembre cuando Teresa Rodríguez acudió a la Cámara de Comercio a la inauguración de una exposición de fotografías de la Agencia EFE. Al terminar el acto, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, la invitó a conocer las instalaciones de la casa.

Para ello, Teresa Rodríguez subió hasta su despacho acompañada por una trabajadora de la Cámara con el objetivo de disculparse por no poder hacer la visita. Al salir del despacho, y en presencia de Francisco Herrero, fue cuando se vio abordada por dos hombres que salían de una sala donde se estaba celebrando una reunión.

«La conozco, estoy harto de verla en la tele»

Manuel Muñoz Medina - ABC

Según relata la propia lideresa de Podemos, «La única en reaccionar es la trabajadora que me había acompañado hasta allí. Abrió los ojos claramente escandalizada a dos pasos de la escena y me preguntó «¿pero lo conoces?», queriendo saber si había conocimiento mutuo o familiaridad previa. Le dije que no, y aún así el señor que me había amordazado, empujado, y dado un “beso fingido” en la boca, lejos de disculparse comentó: “claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele”. En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar “¿y usted quién es?”. El Sr. Muñoz Medida, que seguía divertido ante lo que se había atrevido a hacer, ni corto ni perezoso, me dio una tarjeta corporativa donde figuraba que era Manuel Muñoz Medina “Director General de Guadarte”. El presidente por su parte se limita a seguir la broma diciendo "ten cuidado que te vende un mueble"».

«Nos tocan a una, nos tocan a todas»

Teresa Rodríguez también ha explicado que el presidente de la Cámara ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas por no haber reaccionado de otra manera. Mientras, desde Podemos Andalucía y desde la dirección estatal del partido morado han mostrado su repulsa ante unos hechos que califican de «agresión sexista». En un comunicado, la organización que lidera la política gaditana ha denunciado que «el carácter sexista de este intento de humillación es evidente y debe comprenderse como un acto de violencia machista hacia una mujer que representa a la ciudadanía andaluza, suponiendo esto una agresión simbólica a todas las mujeres»

Por su parte, el empresario denunciado ha relatado a ABC de Sevilla que se siente averngozado y arrepentido: «Yo no puedo tomar alcohol y me tomé 17 copas de más», confiesa.

