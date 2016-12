La Junta endurece las medidas contra la contaminaciÃ³n del aire

A Consejería de Medio Ambiente planea endurecer los las medidas para controlar la contamianción atmosférica especialmente en el ámbito de la industria, reduciéndo los límites de emisión que marca la Organización Mundial de la Salud, más estrictos que los aprobados por la Unión Europea y que actualmente están en vigor. Para quien supere los valores máximos las sanciones serán «cuantiosas, con todas las garantías», según el director general de Prevención y Calidad Ambienta, Fernando Martínez Vidal.

El departamento que dirige el consejero José Fiscal uiltima el primer borrador de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que el Consejo de Gobierno aprobará con el formato de decreto.

El texto tendrá en cuenta las características particulares de Andalucía, donde existen grandes aglomeraciones urbanas, industrias químicas asentadas en dos grandes polos de Huelva y Cádiz, y su proximidad a África, circunstancia que provoca cada verano la llegada de polvo en suspensión que afecta a la vías respiratorias. «Ese polvo no lo tienen en Alemania, por ejemplo», señala en declaraciones a ABC Fernando Martínez Vidal.

«Se trata de hacer un diagnóstico sobre la calidad del aire y de implementar medidas en todos los lugares donde sea necesario para hacer unos planes de calidad específicos, lo que se puede llamar planes a la carta», sostiene el director general.

El tráfico

En materia de contaminación ambiental Andalucía no es una excepción. El principal agente perturbador del aire es el tráfico. O para ser más precisos, los gases que expulsan los tubos de escape de los vehículos.

En el territorio andaluz, para reducir la contaminación atmosférica no se han tenido que tomar medidas tan drásticas como obligar a los conductores a reducir la velocidad en las vías de acceso a una ciudad, como ocurre en Madrid, u ordenar que solo circulen vehículos en función de si la matricula es par o impar, decisión que las autoridades tomaron en París.

Al margen de la limitación de las emisiones industriales, a lo máximo que se ha llegado es a establecer en los núcleos urbanos una serie de recomendaciones tales como desincentivar la utilización del vehículo privado y apostar por el medio de transporte público, por el uso de la bicicleta para recorridos cortos y por, simplemente, caminar.

Otro de los agentes contaminantes de mayor incidencia en Andalucía, especialmente en los meses de verano, se encuentra en las grandes concentraciones de ozono. Un gas de origen natural susceptible de provocar irritación en las mucosas y en los tejidos pulmonares, dolores de cabeza y de pecho. Cuando hay contaminación por ozono, señala Martínez Vidal, «lo que recomendamos es que en las partes centrales del día no se haga ejercicio, incluso que no se salga a la calle si no es estrictamente necesario».

Y un tercer gran foco contaminante está en la industria, en la más amplia extensión del término. En éste y en todos los apartado la Consejería de Medio Ambiente quiere elevar los niveles de exigencia. Porque si bien en España y Andalucía los planes contra la contaminación se rigen por la normativa comunitaria, la idea de la Junta es tomar como referencia los topes de emisión establecidos por la OMS, mucho más estrictos que los de la UE, y a partir de ahí elaborar una tabla de sanciones «cuantiosas» pero aún sin fijar definitivamente, para los que lo superen.

«Nosotros vamos a ser muy rigurosos, y la intención es aproximarnos todo lo posible a lo que marca la OMS», subraya Martínez Vidal. En el caso de las industrias que cuentan con la autorización ambiental, disponen de unos límites de emisión, «y si a partir de nuestras comprobaciones se superan, serán objeto del correspondiente expediente, con todas las garantías».

Admite que en el sector empresarial «hay de todo», compañías «ejemplares» y otras que son «más reacias». Pero cada día, resalta, hay «una mayor concienciación en el sentido de que invertir en tecnología limpia y en métodos de producción de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para descontaminar, a la larga es positivo».

Impacto en la salud

Según la Consejería de Salud, en Andalucía no se ha elaborado estudio alguno, de carácter global, sobre la correlación que pueda existir entre contaminación atmosférica, ya sea por las emisiones del tráfico o de la industria, y las enfermedades o los fallecimientos prematuros, remitiéndose el departamento que dirige Aquilino Alonso a los informes que periódicamente da a conocer la OMS.

No obstante, son varios los trabajos en los que ha participado la Escuela Andaluza de Salud Pública, dependiente de la Junta, limitados a zonas concretas, como los entornos industriales del Campo de Gibraltar y de Huelva capital. Los denominados «Estudios Epidemiológicos». Las conclusiones están marcadas por el «totum revolutum». Aunque tienen en cuenta la contaminación como factor de riesgo para contraer patologías, también se asocia la mayor incidencia de determinadas enfermedades al tabaquismo, la obesidad o, genéricamente, a las condiciones socioeconómicas.