Avergonzado y arrepentido. Manuel Muñoz Medina, el empresario de 72 años sevillano que ha sido denunciado por la dirigente de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, por supuesto acoso sexual, admite a ABC que le puso la mano en la boca para besarla y explica que esta sorprendente reacción fue motivada por un exceso de consumo de alcohol. «Yo no puedo tomar alcohol y me tomé 17 copas de más», confiesa.

El responsable de la empresa de decoración Guadarte relata que estaba en la primera planta de la Cámara de Comercio de Sevilla, donde «acabamos de tomar unas copas» cuando se topó con Teresa Rodríguez y el presidente de la institución cameral, Francisco Herrero. «Con 35 años de trayectoria empresarial, me avergüenzo de lo que ha pasado», afirma.

Muñoz reconoce que fue una «broma de mal gusto por mi parte, me pasé siete pueblos y está en todo su derecho de enfadarse». Como muestra de su arrepentimiento, este empresario aseguró que «si hubiera que ir a Cádiz a pedirle perdon, lo haré de buen gusto». «Me disculpo porque si a mí me lo hubiese hecho una mujer o si se lo hubiesen hecho a mi mujer, tampoco me habría gustado», admitió.

El empresario denunciado por la dirigente de la formación morada quiso desvincular de este incidente a la Cámara de Comercio de Sevilla, de la que es vocal desde hace 20 años, y a su presidente. «No tienen nada que ver con esto, hay que salvaguardar a la institución», señala.