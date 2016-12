El debate de las cuentas andaluzas para 2017: de la estabilidad al giro a la derecha

La aprobación del Presupuesto 2017 para Andalucía se está debatiendo en el Parlamento sin sorpresas y con los partidos políticos enrocados en sus respectivas posturas políticas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en que son la prueba de la «estabilidad política» que su Gobierno ha logrado, al ser la primera comunidad autónoma en contar con sus cuentas aprobadas, lo que parece una heroicidad en los tiempos que corren con tanta fragmentación política.

Pero sólo ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, mientras que el PP, Podemos e IU han criticado las cuentas, que ascienden a 33.239 millones y serán aprobadas este jueves, una vez que se produzcan las votaciones correspondientes a todos y cada uno de los capítulos.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que «es muy importante que Andalucía se la primera comunidad en la aprobación de sus presupuestos porque es un síntoma claro de la estabilidad política, de la seguridad y confianza que damos en Andalucía: otros han preferido aplazar los presupuestos y aquí hemos cumplido con nuestra obligación».

«Estos presupuestos van a dar seguridad a los andaluces: seguridad para la inversión y para los servicios públicos, y también para crear empleo», ha dicho la jefa del Gobierno andaluz, que ha destacado el «enorme esfuerzo» en Educación y Sanidad, así como en el sistema de la dependencia.

También ha aprovechado este debate parlamentario para dejar claro que está centrada en los andaluces. «Esta es la nueva política que algunos defienden, y en esta realidad y con celeridad es en lo que yo estoy», ha recalcado al ser preguntada por las manifestaciones de apoyo de algunos de sus compañeros del PSOE para que sea candidata a la secretaría general del partido. «Respeto a quien quiera estar en otras cosas, pero yo estoy en esto».

Ciudadanos

Desde Ciudadanos el portavoz adjunto Sergio Romero también ha invitado al resto de la oposición a «entender que se puede hacer oposición útil y que más allá de presentar 600 enmiendas hay que sentarse a la mesa y dialogar», como opina que ha demostrado la formación naranja porque «cuando se quiere se puede».

El PP

El resto de grupos de la oposición, sin embargo, ha criticado duramente las cuentas presentadas por la Junta. El portavoz de Economía del PP, José Antonio Miranda, ha destacado que estos presupuestos son una «magnífica oportunidad perdida» porque suponen «recetas fracasadas de 35 años y la continuidad del régimen socialista en Andalucía». En su opinión, Andalucía no se puede permitir «unos malos presupuestos», por lo que ha animado al conjunto de grupos de la Cámara a apoyar todas las enmiendas que mantiene el PP.

Miranda ha criticado que estas cuentas suponen una mayor presión fiscal, no contribuyen a la bajada del paro y el gasto en servicios fundamentales se sitúa por debajo de la media. Junto a ello, ha criticado que, a pesar de que el Presupuesto sube un seis por ciento, «no se restituyen los derechos de los empleados públicos y se vuelve a incumplir la Ley de Participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad (Patrica)».

Podemos

Las palabras de la portavoz de Podemos, Carmen Lizárraga, no han sido menos duras. Ha dicho que Andalucía «merece otras cuentas» para recuperar la confianza y ha criticado que el debate presupuestario haya estado «lleno de noes a los grupos progresistas de esta Cámara. No es no y aquí lo han tenido claro», ha subrayado la parlamentaria, para quien el Presupuesto de la Junta está «torcido a la derecha» para lograr el apoyo de Ciudadanos.

Junto a ello, Lizárraga ha denunciado que tanto el PSOE como Ciudanos han rechazado de manera conjunta importantes enmiendas de su grupo relativas a la transparencia en las cuentas y en las contrataciones o a la eliminación de privilegios como las indemnizaciones por viviendas para altos cargos, entre otras cuestiones, también las relativas a la lucha contra la corrupción.

Izquierda Unida

El portavoz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, entiende que las cuentas de 2017 «consolidan el giro a la derecha del PSOE en su hoja de ruta de esta legislatura, coherente con su alianza con Ciudadanos, con el apuntalamiento a cuatro años más de gobierno de Mariano Rajoy y con los acuerdos con el PP».

«Se ha dejado notar en la modulación de los discursos en Andalucía, donde se plasma la hoja de ruta de Susana Díaz para alcanzar la secretaría general del PSOE», ha dicho Maíllo, quien ha criticado que «con este presupuesto de derechas se reconoce el deterioro de los servicios públicos».