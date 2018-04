FINANCIACIÓN ¿Cuánto cuesta afiliarse a un partido político en Andalucía? Es fácil afiliarse pero hay que pagar una cuota y la crisis económica ha obligado a buscar fórmulas más asequibles

La crisis económica desencantó a muchos andaluces de la participación política. Muchos de quienes estaban afiliados o militaban en un partido político se dieron de baja como forma de protestar contra un sistema que no les aportaba las soluciones que demandaban. Otros, simplemente, optaron por dejar de pagar las cuotas correspondientes, lo que supone, de facto, el fin de su derecho a participar en los procesos internos (congresos, elección de líderes o de candidatos).

El Partido Popular, a raíz de esta depresión económica, ha tenido que establecer una cuota mínima al año. Antes, la aportación era voluntaria y no había problemas pero la crisis secó sus arcas y su cúpula directiva ha decidido cambiar de estrategia.

Otras formaciones políticas han establecido cuotas superreducidas para quienes están en situación de desempleo (como el PSOE o IU) y evitar así una drástica reducción de su militancia por cuestiones puramente económicas.

Hay, curiosamente, un principio común en todos los partidos políticos. No hay límite —salvo el que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos, claro— para aportar fondos a la formación política. Todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía establecen una cuota mínima de pago que oscila entre los 20 euros al año que cuesta ser afiliado del PP y los 120 euros (10 mensuales) que establece Ciudadanos.

Un mínimo y un máximo entre los que se sitúan el PSOE, donde la cuota es de 6 euros al mes, e IU cuyos militantes pagan 5 euros mensuales a los que hay que añadir otra cuota si además de ser de Izquierda Unida eres de otro partido unido a esta formación, como el Partido Comunista que es el que más aporta. En este caso, la cuota sube dos euros más.

Gratis total de Podemos

Al margen de esta práctica se sitúa Podemos, que es la única formación política en España que no cobra una cuota a sus afiliados. La aportación a la formación morada es voluntaria y en su web recogen fondos cuando tienen algún acto político, como un mitin o una manifestación por un asunto concreto.

En esos casos, piden a sus inscritos que colaboren con lo que consideren oportuno. Un papel relevante juega el merchandising que también se vende a través de la web y que es una importante fuente de ingresos para los morados.

Esta aportación económica es importante para el sostenimiento financiero de los partidos políticos, si bien su principal fuente de financiación no son los afiliados sino la subvención que reciben del Parlamento de Andalucía y que depende de la representatividad de cada uno. A más escaños, más dinero.

Pero los militantes y afiliados sí que son clave en las estructuras políticas de Andalucía. Porque, a más militantes, más manos para hacer campaña, para extender el mensaje y, sobre todo en los últimos tiempos, para amplificar la presencia en las redes sociales.

Es bastante fácil afiliarse a cualquier partido en Andalucía, todos lo permiten a través de internet aunque también hay opción de ir a las sedes físicas. La ascensión de Ciudadanos tras las elecciones catalanas y las buenas perspectivas que les dan las diferentes encuestas en las andaluzas ha aumentado su afililiación en la comunidad autónoma.

Un respaldo que el secretario de Organización del partido naranja en Andalucía, Manuel Buzón, no para de exhibir en público mirando a las andaluzas, previstas para la primavera de 2019 (si no hay adelanto). Ya cuentan con más de 24.000 inscritos según sus propios registros.

La filiación política es un asunto privado y protegido por la ley en España, por lo que los partidos deben guardar confidencialidad de sus respectivos censos internos pero los números sí son públicos. Resulta curioso analizar que el partido con más afiliados no es el que ha ganado las elecciones, el PSOE, sino el PP que es, también, el que más tiene en toda España con 860.000 afiliados.

Los militantes son, sobre todo en estos tiempos, una muestra para exhibir poder e implantación social. Cada vez es más difícil congregar a afines en los diferentes actos políticos que organizan los partidos.

Pero sigue resultado imprescindible llenar cualquier tipo de acto político; no hay miedo mayor que el de pinchar en una cita pública y ante los medios de comunicación. Atrás quedan, desde luego, esos actos multitudinarios en los que se reunían más de 20.000 personas. Ahora, llegar a tres mil es considerado un grandísimo éxito por quien lo logra y mirado por envidia por sus adversarios políticos.