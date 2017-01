Los consejos de administración abren una brecha entre Díaz y C's

La versión oficial y pública es que el pacto de investidura entre Ciudadanos y el PSOE que sentó a Susana Díaz en el sillón de la Presidencia de la Junta se está cumpliendo «razonablemente», no hay graves tensiones y aporta lo que cada uno de los dos partidos iba buscando. Ciudadanos otra manera de hacer política, una visibilidad en determinados asuntos clave sobre todo en materia fiscal, y presentarse ante los andaluces como un partido útil. El PSOE ha logrado la estabilidad que buscaba y a la que tanto rédito político está dando Susana Díaz.

El propio Juan Marín, líder andaluz de Ciudadanos, asegura que se está cumpliendo el 80% de lo que firmaron en 2015 pero eso no quiere decir que no haya discrepancias y diferencias que, además, se van ahondando conforme van pasando los meses y se agota el plazo de esta X Legislatura y, por lo tanto, el tiempo para llevar a cabo lo pactado.

La principal brecha que separa a los naranja del PSOE son los consejos de administración u órganos de gobierno de tres organismos clave en la estructura de la Junta: el consejo de administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, y la Cámara de Cuentas. En la actualidad, estos órganos están compuestos por nombramientos que el PSOE y el PP se han repartido proporcionalmente conforme los resultados de las anteriores elecciones. Y no los han modificado desde entonces.

Ciudadanos reclama que estos órganos respeten la actual composición del Parlamento. «El PSOE no quiere que se repartan los telediarios, prefiere que nos quedemos con los minutos de la basura», explica Juan Marín a ABC en referencia al trabajo que les está costando que se abra de una vez por todas las negociación sobre Canal Sur. «Nosotros también tenemos proyectos que comunicar», aseguran desde Ciudadanos.

«Con el mantenimiento de la situación actual, se están conculcando los derechos de un millón de votantes de Ciudadanos y de Podemos que no están representados en estos órganos», insiste y utiliza como argumento el mismo que la diputada popular Patricia del Pozo ha presentado ante el Tribunal Constitucional para sentarse en la Mesa del Parlamento. «El PPy el PSOE se reparten los cargos en este tipo de órganos y ninguno quiere cambiarlo».

Juan Marín no quiere convertir esta batalla política en una guerra de sillones pero, tras año y medio en el Parlamento, defiende el derecho de su formación política (y de Podemos) para estar en los órganos de decisión. «La presidenta de la Junta me dijo el otro día en el Parlamento que la Cámara de Cuentas no está politizada y, a renglón seguido, me prometió se iba a despolitizar en pocos días. ¿En qué quedamos?». «¿A quién se le escapa quien los elige? Nos están ninguneando».

Su propuesta es rotunda: todos los consejos de administración se nombrarán y cesarán con los gobiernos de la Junta, cada cuatro años, tendrán menos miembros y mucha más transparencia. «No quiero que sea un debate de cada legislatura sino que se resuelva ahora ya para el futuro», explica el líder de Ciudadanos. Para el consejo de administración de la RTVA propone pasar de 11 a 7 miembros, todos profesionales; e igual para el Consejo Audiovisual que tendría como representante de Ciudadanos al periodista Antonio Checa.

Juan Marín considera que el Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas también deben reducir los cargos políticos, que sólo generan puestos a dedo, enchufados con cargo al presupuesto público. Así, quiere que cada partido tenga a una sola persona y que el voto sea ponderado en función del número del número de diputados que tenga la formación a la que representa. En la actualidad, el Consejo Audiovisual tiene 11 miembros y la Cámara de Cuentas siete consejeros que también son designados por los partidos políticos.

En medio de esta polémica también se ha alzado la voz del líder de IU Antonio Maíllo quien ha asegurado que su grupo está dispuesto a abordar la reforma de la Cámara de Cuentas y de la composición y reglamento de la RTVA buscando la proporcionalidad y la ponderación de los votos «sin aumento de los costes». En este sentido, presiona a Ciudadanos recomendando a Juan Marín «llamar a la puerta de sus socios porque el PSOE y el PP dieron un golpe en el último pleno de la anterior legislatura para repartirse los representantes de la Cámara de cuentas y blindarse ante la previsible nueva composición del Parlamento».

Tensar la cuerda

La formación naranja no es partidaria de grandes tensiones políticas —no se prevé una ruptura a medio plazo con el PSOE ni aún cuando Susana Díaz abandonase la Junta— y opta por mantener una presión constante y continua que, hasta ahora, no le está dando todo el resultado esperado, al menos en este asunto. La comisión de seguimiento de los acuerdos de investidura entre el PSOE y Ciudadanos se reúne cada 15 días y en la mayoría de las reuniones sale a relucir este tema enquistado.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios —quien mantiene la comunicación más fluida con Ciudadanos— se comprometió a llevar al Parlamento de Andalucía una nueva Ley de la RTVA antes de final de año. Pero la realidad ha sido que ha terminado el período de sesiones, la Cámara ha cerrado por vacaciones hasta febrero y la ley no se ha registrado. La modificación de estas normas, una vez que entren en el Parlamento, será larga y compleja. Tal vez incluso se acabe antes esta legislatura.