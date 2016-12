Ciudadanos apunta a Jiménez Barrios como sucesor de Susana Díaz como presidente de la Junta

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que si se hiciera una «porra» apostaría a que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, tiene «todas las papeletas» para suceder a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, si ésta deja el cargo para irse a Madrid.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha dicho que en el caso de que Jiménez Barrios no fuera el elegido, apostaría por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, aunque cree que «ella no está por la labor». Si bien, sobre la posibilidad de que fuera el portavoz de la gestora del PSOE y del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha reconocido que lo vería como «una sorpresa».

El líder de C's Andalucía ha dicho que ha hablado con Susana Díaz de este asunto y que está «seguro» de que si toma una decisión al respecto se lo comunicará personalmente antes de que se haga pública la noticia. «C's ha demostrado su fidelidad y que cumple sus compromisos, por lo que no entendería que no me lo comunicara previamente, no sería de recibo», ha zanjado.

«Cuando dije en el Parlamento que me fiaba de ella, lo decía también en ese plano», ha destacado Marín, antes de apuntar que con Susana Díaz «hablo poco, pero lo que hablo creo que es sincero, y con Juanma Moreno me pasa algo parecido». Por ello, considera que si la socialista decidiera abandonar la Presidencia de la Junta «me lo comunicaría». «Si yo tomara una decisión así hablaría primero con ella, eso es lo que espero de ella y lo que ella espera de mí», ha mantenido.

No obstante y tras insistir en que no tiene «ninguna duda» de que Díaz optará a la Secretaría General del PSOE, ha dicho también que en el caso de que Díaz abandonara la Presidencia de la Junta tendrían que sentarse con el nuevo candidato y reformular el acuerdo de investidura. No ha descartado la posibilidad que el nuevo candidato prefiera posicionamientos «más extremistas» como los de Podemos o «más de derechas» como los del PP-A.

Marín ha insistido en que el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta y C's tendrían hablar de proyectos y de «qué quieren hacer con Andalucía» hasta el final de la legislatura. Asimismo, ha indicado que en esta reformulación del acuerdo podrían añadirse nuevas cuestiones porque a estas alturas de la legislatura «gran parte de lo firmado ya se ha cumplido» y se puede avanzar aún más.

Una de las cosas que habría que matizar, según ha destacado el dirigente de la formación naranja, es poner fecha a la tramitación de las medidas, una cuestión que no se hizo en el anterior acuerdo firmado al inicio de la legislatura. «Esa lección la hemos aprendido y así no tendríamos que estar cuatro años por ejemplo recordando la renovación de un consejo de administración», ha apuntado.

Ciudadanos no entrará en el Gobierno andaluz

Junto a ello, Marín ha vuelto a negar que C's vaya a entrar en el Gobierno andaluz durante la presente legislatura, «ni con Susana Díaz ni si ella». Sí que se ha mostrado partidario de entrar en el gobierno de la Junta a partir de la próxima legislatura, una posibilidad que se debatirá en el congreso nacional que su partido celebrará en febrero. «Sólo tenemos una palabra y en las elecciones de 2015 dijimos que no entraríamos», ha zanjado.

En este punto, ha señalado que los ciudadanos «nos votan para que gobernemos y no para que estemos en la oposición». En su opinión, C's tiene «la suficiente madurez» para asumir un cambio, dar un paso al frente y hacer caso a los militantes «que quieren que ejecutemos nuestros proyectos». Así, ha insistido en que el objetivo de su partido no es seguir siendo oposición ni llave de gobierno, por lo que «si tenemos la oportunidad de gobernar la vamos a ejecutar».