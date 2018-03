PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE «Los antiprisión permanente no querrían al asesino de mi hija como vecino» Entrevista con Juan José Cortés, el padre de Mari Luz asesinada hace ahora diez años

SEVILLA Actualizado: 18/03/2018 08:35h

En enero pasado hicieron hace justo diez años del trágico suceso. Si su hija Mari Luz no se hubiera cruzado en su camino con el pederasta Santiago del Valle, este hombre cabal, templado, pastor evangelista, no hubiera puesto todo su empeño en defender el endurecimiento del Código Penal para este tipo de delitos. Hoy se celebra en Huelva una concentración en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, como quiere PNV, PSOE y Podemos.

El hecho de que haya muchas concentraciones en distintas ciudades ¿no va dispersar la de hoy en Huelva?

En absoluto. Llevan organizándose desde hace una semana. Y creo que todas van a ser masivas.

¿Quiénes han confirmado que van a la de Huelva?

Todos. El padre de Marta del Castillo, Juan Carlos Quer, Ruth Ortiz, la madre de Sandra Palo, los familiares de la niña asesinada en Cerro Blanco en Sevilla, la madre de María de Almonte…

¿Cómo se sintieron en el Congreso de los Diputados este jueves pasado cuando Podemos y PSOE se levantan y se van y Ciudadanos y el Partido Popular les aplauden? ¿Creen que les va a pasar factura a las formaciones que no apoyan la prisión permanente revisable?

Nosotros no queremos politizar con este asunto, pero sí vamos a apostar porque todos los partidos que apoyen la prisión permanente revisable (PPR) tengan máxima representación en el Parlamento. Queremos que se mantenga el Código Penal vigente. Pedimos a los partidos que quieren derogarla que hagan un acto de reflexión y que piensen que una gran mayoría de ciudadanos están demandando que se mantenga.

¿Cuántas firmas llevan ya recogidas?

Superan ya los tres millones, pero llegaremos a donde tengamos que llegar. Creemos que deberían ser los propios políticos los que zanjasen este debate.

No se puede legislar en caliente, se argumenta por el caso reciente de Gabriel.

Esta muletilla es antigua, arcaica y no sirve. La utilizan cuando no tienen salida ni defensas de su posición. La PPR está en vigor, ya se ha legislado, lo que ahora intentan es derribarla.

Quienes han promovido la derogación han sido los del Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted cree que detrás de esto se asoman los presos de ETA?

Es evidente. Además, me imagino que Bildu habrá apretado, para algo están gobernando en el País Vasco gracias a ellos.

Y si el Tribunal Constitucional fallara en contra de la Prisión Permanente Revisable.

Adoptaríamos una posición de respeto absoluto para este Alto Tribunal que cuando está puesto en España es para algo. El Tribunal Constitucional no es un órgano de consulta por si suena la flauta, como lo consideran algunos políticos.

La carta de «el chicle», el que mató a Diana Quer, que publicó ABC, de que si todo fuera bien en siete años estaría en la calle, es bastante esclarecedora ¿no?

Sí. Claro. Todos los presos lo único que piensan cuando entran es cuánto tiempo van a pasar dentro y cuándo van a salir. No piensan en el daño que han hecho a las víctimas y a la sociedad, ni como resarcirlas, ni en el arrepentimiento. Además, la mayoría de los casos suelen reincidir, como se ha visto con los liberados por la doctrina Parot: el Boca, el violador del chandal, el del ascensor... Se hace un mal mayor a la sociedad con su libertad.

¿Usted teme ver al asesino de su hija en la calle?

No solamente yo, me imagino que todos estos que defienden derogar la PPR, no les gustaría ver como vecinos de piso a estos asesinos, por mucho que ellos aboguen por la reinserción. Su discurso ambiguo no tiene mucho sentido.