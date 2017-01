En 2017 será noticia en Andalucía: Los congresos de los partidos, el juicio de los ERE y las mareas sanitarias

Apriori 2017 no será año electoral pero eso no quiere decir que no prometa ser un año fundamental en lo político para Andalucía. Susana Díaz deberá decidir si afronta el reto de optar a la Secretaría Federal del PSOE, y si así lo decide, hasta cuando compatibilizaría el cargo con la Presidencia de la Junta antes de nombrar sucesión, repitiendo la estrategia por la que ella misma llegó a la Junta de Andalucía tras la dimisión de José Antonio Griñán. Las consecuencias que tendrán estas decisiones sobre la organización del PSOE y sobre la estabilidad del Gobierno andaluz y su entente cordiale con Ciudadanos son de momento una incógnita, pero por sí sola esta tesitura asegura un tensionado año político.

No sólo Andalucía estará pendiente de los congresos del PSOE. Los del PP también prometen titulares. Los equilibrios de poder que se deriven del resultado del congreso nacional de febrero van a marcar la senda a los regionales y provinciales. Hoy por hoy no puede asegurarse que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que participa en la ponencia social del congreso nacional, vaya a tener una primavera tranquila. Críticos hay, y la novedad de elección por segunda vuelta puede invitar a disputarle el liderazgo en un momento clave para los populares andaluces, tras su victoria electoral en las generales de 2016 y con Susana Díaz pensando en sus cuitas de partido.

El año judicial promete en otoño su gran acontecimiento con la apertura de juicio oral de la pieza política de los ERE, y la foto de los expresidentes Chaves y Griñán en el banquillo, junto a otros 24 ex altos cargos, que marcará el fin de un largo ciclo, el de las macrocausas. Sabremos, además, si se archiva la pieza política del caso Formación, posiblemente después de que la comisión del Parlamento presente en marzo sus conclusiones sobre las responsabilidades políticas del fraude.

Entretanto, Andalucía seguirá siendo clave en el debate nacional de la igualdad territorial, cuando se cumplen diez años de la reforma de su estatuto de autonomía, además de escenario para la confrontación con el Gobierno. No habrá que esperar mucho. El 16 de enero se recuperará por decreto de la Junta de Andalucía la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces. La medida ha sido tumbada por los tribunales en otras comunidades que lo intentaron, ya que la cuestión es de competencia estatal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha ofrecido a negociar para evitar presentar recurso. Si el Gobierno aceptar la medida deberá explicar los motivos por los que entrega tal rédito político a Susana Díaz; en caso de recurrir sabe que la presidenta andaluza hará del asunto casus belli armada con un ejército de medio millón de funcionarios. En uno u otro caso, Díaz sabrá rentabilizar esa huida hacia adelante con las 35 horas.

Para los funcionarios andaluces, 2017 les traerá además el segundo plazo del pago fraccionado de la paga extraordinaria perdida de 2012 y que la Junta no terminará de abonar hasta 2018, a pesar de que los funcionarios del Estado ya la cobraron íntegramente en 2016. Asimismo, comenzará a ejecutarse el acuerdo de estabilidad para 15.000 empleados del SAS, tal como obligan las sentencias europeas, y será año de oposiciones con casi ocho mil plazas en juego.

Las protestas contra los recortes sanitarios seguirán siendo noticia en 2017. Para el 15 de enero se anuncian nuevas movilizaciones de las plataformas. El SAS tendrá que definir el destino de su proyecto de fusión hospitalaria y en su agenda se multiplicarán las reivindicaciones de todas las provincias.

En Málaga crecerá la reclamación de un tercer hospital en la capital mientras se espera la inauguración del Hospital de Ronda y se confirma la ampliación del de la Costa del Sol. Huelva reclamará el fin de la fusión, un hospital maternal y la apertura de los chares pendientes. En enero habrá de firmarse el acuerdo entre el SASy los hospitales Pascual para asegurar la cobertura sanitaria en la provincia de Cádiz. Almería espera ver de nuevo las máquinas para las obras del Materno Infantil. Sevilla se sumará a la marea blanca e incluirá en la lista de deseos la finalización de las obras del Hospital Militar, aunque a sabiendas de que tampoco será este año el de su reinauguración, porque no se ha previsto partida concreta entre los 32.000 millones que gestionará la Junta de Andalucía este año.

La consejera de Educación tiene ante sí el reto de acabar con 181 caracolas en colegios de la comunidad durante el año, que comienza con la incertidumbre de los colegios concertados ante posibles recorte de unidades. Menos concreto es el compromiso para eliminar el amianto en los colegios afectados.

A todo tren

Las dos noticias de infraestructuras más esperadas en Granada durante 2017 llegarán sobre raíles. En marzo está prevista la puesta en servicio de metro, con un lustro de retraso y un coste que dobla al presupuesto. En otoño llegará por fin el AVEpara terminar con un largo aislamiento ferroviario, aunque sigue en el aire el soterramiento de una infraestructura que hace pocos días Fomento se comprometió a hacer en Bilbao y Vitoria.

Granada por tanto será la capital andaluza de las infraestructuras en 2017. Sobre todo si Bruselas apoya el proyecto de acelerador de partículas que apoyan la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Con una inversión de 600 millones de euros, el acelerador de partículas crearía 12.000 empleos y supondría un retorno de 1.000 millones de euros para la región si la candidatura española se impusiera a las de Polonia y Croacia, aunque parecen llevan la delantera. Las decisiones que se tomen este año serán determinantes para el futuro del proyecto.

En cuanto a obras y ferrocarril Almería seguirá pendiente de que se retomen las obras del AVE. Más segura parece la conclusión del tramo de la Autovía del Almanzora entre La Concepción y la Autovía del Mediterráneo, que prácticamente permitirá poner en servicio la mitad del trazado de esta carretera de altas prestaciones que conectará la A-92 con la A-7 por la zona norte de la provincial. En cuanto a proyectos, también Granada tendrá su particular año de la marmota si retoma el proyecto de teleférico a Sierra Nevada, siempre que no vuelva a encontrar trabas medioambientales de la Junta.

Precisamente 2017 reactivará una preocupación ecológica importante, por la intención de la Unesco de incluir a Doñana entre el patrimonio de la Humanidad en peligro. Las instituciones lucharán por evitar el descrédito. No fue casualidad la elección del Parque por la presidenta de la Junta para enmarcar sus mensaje de fin de año. La amenaza sobre Doñana hace muy difícil que prospere en los próximos meses cualquier iniciativa relativa al dragado del Guadalquivir que reivindica el Puerto de Sevilla.

Mientras los economistas esperan que el crecimiento de la comunidad fluctúe entre el 2,5 y el 2,8%, en Jaén cree que será el año de la construcción del centro comercial Jaén Plaza. Claro que también fue el gran proyecto de 2016 y de 2015. Las trabas de la Junta de Andalucía a un proyecto que implica una inversión privada de 80 millones de euros explican el retraso de tres años en su ejecución.

El año de Huelva

Naciones Unidas ha proclamado 2017 como año Internacional del Turismo. Y si hay una provincia con grandes expectativas turísticas para el nuevo año es Huelva. La capital onubense acaba de estrenar su capitalidad de la Gastronomía española, que proyectará aún más la gamba blanca, el jamón de Jabugo y los frutos rojos. Además para aumentar su escaparate turístico la capital espera inaugurar en 2017 su nueva estación de trenes, enclavada a unos 800 metros de la actual, en una zona de crecimiento de la capital, que incluirá zonas comerciales. El Ministerio de Fomento trabaja en paralelo en un proyecto de mejora y adecuación de la línea convencional a Sevilla, que reducirá el viaje a 45 minutos.

El nuevo año será clave también para el denominado proyecto Ceus, el futuro Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados de gran tamaño que estará ubicado en las dependencias de la base del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) de El Arenosillo (Moguer), cuyo arranque de obras está previsto para comienzos del verano.

Asimismo, Huelva será protagonista principal del «Encuentro entre Dos mundos» con la celebración del 525 Aniversario del Descubrimiento de América, efemérides catalogada de Acontecimiento Excepcional de Interés Público que desarrollará a la largo de doce meses un calendario de acciones culturales y sociales para reforzar el papel americanista de la provincia con Palos de la Frontera al frente.

También Huelva celebrará el centenario de la primera publicación de «Diario de un poeta recién casado», de Juan Ramón Jiménez, parte de un año cultural que llevará el nombre de Murillo y recordará a la Generación del 27.