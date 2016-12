La Policía denuncia a los responsables del club de alterne de Estepona donde murió una mujer ahogada

La Policía Nacional detuvo la semana pasada a dos responsables del Club California de de Estepona, local de alterne donde murió una joven rumana de 26 años en las inundaciones del pasado 4 de diciembre en Málaga. «Se les detuvo, se les leyeron sus derechos, les tomaron declaración y se les dejó en libertad», explicaron fuentes cercanas a la investigación. Tras pasar por las dependencias de la Policía Nacional de Estepona, ambos responsables han sido denunciados por «un delito contra los derechos de los trabajadores».

La atribución de este delito podría ser por varias razones, que los investigadores no han estimado concretar. La denuncia podría deberse a que la fallecida estuviese trabajando sin contrato en el local o, por otro lado, también a que estuviese en situación irregularen el país. La Policía Nacional pasará ahora la investigación a manos de los juzgados, que tendrán que decidir, en base a los informes recibidos y a la denuncia formulada por la Policía Nacional, si acusa a los dos responsables de este club de alterne, que ha pasado a la historia trágica de la provincia de Málaga. «Ahora es el juez el que decide si acusa o no», remarcaron fuentes de la investigación.

El pasado 4 de diciembre el temporal azotó con dureza la provincia de Málaga. En Estepona la tromba se cobró la primera víctima de las dos que dejaría a la postre. La chica se encontró atrapada en los sótanos del local. Encerrada y sin posibilidad de huida en una habitación donde no paraba de entrar agua. Llamó a una amiga para pedir ayuda y se avisó a Emergencias. Cuando llegaron los bomberos el rescate fue fallido. Era imposible acceder al local. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta de entrada para entrar sumergidos en las aguas a las dependencias donde se encontraba la fallecida.

«Estaba en los sótanos del local, pero el agua llegaba hasta el techo cuando por fin pudimos hallarla», relataba el Jefe de Bomberos de Estepona, tras el intento fallido de rescate. Sólo encontraron el cuerpo sin vida. «Estaba ahogada», afirmaban los bomberos. Unas causas que la autopsia confirmó días después. Bomberos de Estepona relató como la chica se subió a la barra para intentar ganar tiempo, pero al final la ayuda no llegó a tiempo. «La encontramos flotando en el agua», relataba el jefe de Bomberos el pasado 4 de diciembre a ABC.

Tras el suceso la Policía Nacional, presente en los intentos de rescate y en el momento de certificación de la muerte en plena calle, abrió una investigación. «Todavía no se ha podido acceder al local porque está lleno de barro. La Policía tiene abierta una investigación, pero hasta que no pueda entrar en el local no habrá muchos avances», relataban fuentes de la investigación días después de las inundaciones. Finalmente, tras rastrear el lugar en busca de pruebas han decidido detener y denunciar a los responsables del local.