Ocupan el CIO Mijas tras el abandono

La ocupación es una nueva muesca en la decadente historia del hotel CIO Mijas, en otro tiempo lujoso resort que sirvió a la formación de miles de estudiantes en las artes hosteleras. Un joven «okupa» se refugió en una de sus habitaciones en busca de un techo y lo convirtió en su morada, hasta que fue descubierto en medio de un «potente olor a porro». «Había guirnaldas adornando, un osito de peluche, ropa de mujer, laca de uñas, estaba limpio, la cama bien hecha y guardaba la marihuana en la caja fuerte», remarca Manuel Gallego, empleado del CIO Mijas, una de las víctimas de la gestión de este enclave. «Nos dijo que estaba aquí porque una ex alumna le había dicho que era un edificio público y era complicado que lo echaran. Cuando vino la Policía Local y lo invitó a irse, se marchó», remarca el trabajador, quien explica que, a partir de ahora, la vuelta a las instalaciones las dará de dos en dos, porque «ya hay un efecto llamada».

Los trabajadores temen al fin de semana. «Van a venir más porque ahora se sabe que no hay seguridad», afirma Gallego. La ocupación es una parte más del abandono y un problema para los empleados, que siguen acudiendo a sus puestos, pese a que el gobierno andaluz les adeuda 28 nóminas. El consorcio está en los tribunales, es parte la instrucción por el fraude en los cursos de formación en la Junta de Andalucía. Los empleados han sido llamados como testigos de todos los tejemanejes que sus superiores presuntamente llevaban a cabo. Son cinco personas abandonadas, como el resort. «Ya no hay nada que hacer. De vez en cuando tenemos que enviar algún correo, pero nada más», remarca Manuel Gallego, que no entiende la situación que viven y cómo está el complejo: «¿Por qué tenemos que pagar nosotros lo que hayan podido hacer nuestros superiores?».

El consorcio está en fase de liquidación. «Está todo paralizado. Nadie está trabajando en nada», reseña Virginia García, otra de las empleadas. Los liquidadores pedirían al Ayuntamiento la cesión de los terrenos del complejo, valorados en unos 20 millones de euros. Cifra que puede subir hasta rondar los 50 millones, según Podemos, por el valor de las instalaciones. El Consistorio no está dispuesto a ceder sin nada cambio y la negociación está paralizada. La solución no llega y el demandado ingreso de los trabajadores en la Junta de Andalucía, como se prometió, tampoco. «Si todo se soluciona, para reabrir hay que acometer una reforma del complejo porque hay mucho deterioro por el abandono», explica Gallego, quien enumera tuberías oxidadas, puertas rotas o la pérdida de la «C» de CIO Mijas en la fachada.

Todo está en un limbo, que es aprovechado por algunos para instalarse de forma irregular. El miedo es que llegue alguien conflictivo, como ya sucede en otras dependencias municipales de Mijas, donde un par de «okupas» están instalados y nadie es capaz de desalojarlos. Según la Policía Local, están en colaboración con el movimiento «Okupa», tienen abogados y asesores para que no los desahucien. El temor es que pase como en el edificio Solaris, que el Ayuntamiento tapió cuando se fueron los «okupas». El abandono es principal enemigo de esta instalación, que fue una de las grandes escuelas de hostelería de Málaga. El hotel de lujo sirvió para que estudiantes se formaban trabajando. En la época dorada llegó a tener 40 empleados para atender a las 60 habitaciones y a las aulas de formación, donde la Unión Temporal de Empresas que gestionaba el complejo, según las investigaciones por el fraude, gastó hasta 6,4 millones de forma indebida.