El metro al Hospital Civil de Málaga será en superficie, pese al malestar vecinal

El Metro de Málaga al Hospital Civil irá en superficie, pese al malestar ciudadano y a la opción propuesta por el Ayuntamiento de Málaga. No hay acuerdo entre administraciones sobre la solución y la Junta declarará el «interés metropolitano de la prolongación de la línea 2» para seguir adelante con la obra. El gobierno andaluz descarta la opción del Metrobús, en base a un informe jurídico presentado ayer al Consistorio. «No tiene encaje jurídico, legal y administrativo», aseguró el consejero de Fomento, Felipe López. Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, añadió que el informe no permite el Metrobús por la gestión «llena de fallos» que la Junta ha hecho en los 13 años de obras y que defenderá «el compromiso adquirido con este distrito», que se basa en rechazar el trazado ferroviario en superficie.

Según Felipe López, la modificación contractual para crear la petición municipal «dejaría la puerta abierta a reclamaciones de terceros». «Tanto de las empresas que en su día concurrieron al contrato de concesión del Metro de Málaga y no resultaron el adjudicatario final, como de otras empresas de transporte urbano que verían alteradas las reglas del juego», afirmó el consejero. «Si se hubiera aceptado en verano de 2013, no tendríamos las dificultades que, al parecer, existen desde el punto de vista jurídico», añadió el alcalde, quien explicó que el informe es fruto de la «gestión imperfecta» de la Junta y de las «modificaciones sustanciales» de 2014 para cambiar el trazado de La Malagueta al Hospital Civil.

No hay posibilidad de acuerdo. La Junta está decidida a seguir adelante, pese a que la propia Susana Díaz prometiera que no se haría «en contra de los vecinos». «Esta hoja de ruta, a nuestro juicio, es la que da viabilidad social y económica a esta gran infraestructura», remarca ahora el responsable de Fomento, al que se le entregaron 15.000 firmas en contra del trazado ferroviario propuesto. Para el Ayuntamiento el consenso vecinal es fundamental y la alternativa desechada «la solución perfecta».

«Es la mejor para no crear problemas a las líneas de transporte público en la ciudad y para no tener rechazo vecinal. Algo que la opción del Metro en superficie sí tiene», remarcó Francisco de la Torre, quien explicó que «la solución municipal cumple con todas las condiciones». El alcalde relató que sin el Metrobús no sólo no se cumple con el compromiso con los vecinos, sino que tampoco con la compensación de viajeros requerida por la concesionaria, tras perder la línea hasta La Malagueta en las modificaciones de 2014. El alcalde aseguraba que la Junta es «rehén de la propuesta» de 2014, que fue un acuerdo «forzado».

Sin embargo, el Metrobús puede ser una opción de futuro, según el Consistorio, para la conexión de otras partes de Málaga donde no hay convenios en vigor, como Campanillas o el Parque Tecnológico. «Se hubiera anticipado la llegada a varias zonas, para bien del Metro», señaló el alcalde, que se mostró convencido de que esta opción descartada será parte de la vertebración metropolitana de la ciudad para núcleos como Puerto de la Torre.

Por otro lado, el Ayuntamiento aprovechó el encuentro para pedir que se concluya la línea paralizada hasta Guadalmina, tras 13 años de obras en Málaga. El Ayuntamiento se comprometió a defender que «no haya ninguna posible pérdida económica para la ciudad» en toda la relación de las obligaciones. Francisco de la Torre explicó que desde el Consistorio se va reclamar que todas las obras pendientes de esta infraestructura «se hagan con el contexto de 2003 y con los costes de aquel año». «Las mismas normas para Málaga que en otros puntos de Andalucía, como en algunos municipios del Valle del Guadalquivir», reclamó el alcalde a la Junta de Andalucía.