El malagueño Pablo Ráez sufre un rechazo de la médula

El joven de Marbella (Málaga) enfermo de leucemia que revolucionó las redes sociales a través de su lucha contra la leucemia y sus mensajes a favor de la donación de médula ósea, Pablo Ráez, ha informado de que está teniendo «un periodo duro», al sufrir un rechazo de la médula, conocido como «enfermedad de injerto contra huésped».

Se trata, según ha explicado a través de sus redes sociales, de «algo complejo de explicar», pero ha añadido que, «lentamente», se está recuperando. No obstante, ha anunciado estar «feliz, como siempre», a pesar de expresar que todos los días piensa «si volveré a recuperarme correctamente», señalando que «realmente no me importa mientras pueda disfrutar de mi vida».

Así, ha indicado que va «a por todas», ya que «cada día es un día increíble lleno de cosas buenas y obstáculos que superar pero eso es la vida, dar el máximo de ti cada día». Además, ha aprovechado, una vez más, para felicitar «la vida, no las navidades, os felicito a todos los que vivís cada día como si fuera el último».

Por último, ha agradecido a todas las personas que le siguen «día a día», a todos los donantes nuevos, a todos los jóvenes «que quieren cumplir su mayoría de edad por ayudar en este mundo» y al Hospital Regional de Málaga «por todo lo que ha hecho por mí y sigue haciendo», así como a sus amigos y familia. «Gracias a todos, gracias a la vida», ha concluido.