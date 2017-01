Málaga se echará otra vez a la calle por las deficiencias sanitarias

Málaga volverá a salir a la calle contra la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía en la provincia. La plataforma por «una sanidad pública digna» ha convocado una nueva protesta el próximo domingo 15 de enero en la Plaza de la Marina de la capital a las 12.00 horas «para reclamar una sanidad pública digna y de calidad para Málaga», según informan en la convocatoria.

Esta nueva reclamación se hace después de que unos tres mil malagueños, según las cifras oficiales, salieran a pedir mejoras del sistema de salud en la provincia, bajo la incesante lluvia, el pasado 27 de noviembre. En aquella ocasión, el colectivo ciudadano, cuya voz visible es Jonathan Andrades, los partidos políticos, salvo el PSOE, y algunos colectivos profesionales salieron a la calle para pedir al gobierno andaluz un cambio en el sistema de gestión, que no se ha producido. «Desde el 27N, y tras la marcha que reunió a miles de personas en Málaga, nuestra sanidad no sólo no ha mejorado, sino que ha ido de mal en peor», remarca Andrades, portavoz del descontento popular en Málaga, en la convocatoria.

Según explica el colectivo convocante, se ha decido llamar a los malagueños a una nueva marcha por las calles de la ciudad después del cierre de camas en Navidad, el colapso de Urgencias en los hospitales Clínico y Carlos Haya o del aumento del tiempo de espera que se ha producido, desde el pasado noviembre, para diagnósticos y especialistas. Entre las demandas ciudadanas, también están las inversiones en infraestructuras por parte de la administración andaluza.

La nueva protesta pedirá el tercer hospital en Málaga, campaña que coincide con la que ha puesto en marcha el Partido Popular malagueño. Los populares aprovecharon el tirón de las protestas para reactivar este viejo anhelo prometido por la Junta de Andalucía. Ahora volverá a convertirse en uno de los puntos solicitados por los ciudadanos. También se demandan los Chares en Torremolinos, Mijas y Estepona, donde el Ayuntamiento de la ciudad ha llegado a un acuerdo con la Consejería de Salud para construir el Chare con fondos municipales, ya que el gobierno regional catalogó de «urgente» la infraestructura, pero no está dispuesto a desembolsar ni un solo euro para su ejecución. En las peticiones entran también las aperturas completas de los hospitales de Ronda, Cártama y Marbella, donde un grupo de ciudadanos convoca los últimos sábados de cada mes una concentración en el centro de la ciudad para exigir que se acabe la ampliación de este centro comarcal.

Se solicita, por parte de la plataforma malagueña, una mayor dotación para Atención Primaria y Urgencias. Más contratación de personal sanitario para equiparar ratios con el resto del territorio español y regional. También la reversión de la fusión hospitalaria en especialidades como Urología. Entre las propuestas que se harán el próximo 15 enero a la Junta de Andalucía desde las calles malagueñas estará la creación de «unos presupuestos finalistas para el sistema sanitario malagueño, considerando la población flotante a efectos de inversión».