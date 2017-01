La gestión del Puerto Deportivo de Marbella ha sido un «robo estructurado»

Es un «robo estructurado» durante años. Así definió la gestión que se ha producido hasta el 2015 en el Puerto Deportivo de Marbella, José Bernal, alcalde de la ciudad. «Había trabajadores que robaban y los hemos echado. No vamos a permitir que nadie robe. Ni los de arriba, ni los de abajo», explicó José Bernal, quien denunció una «pre bancarrota» en la sociedad mercantil, dependiente del Consistorio, que gestiona la actividad portuaria en esta ensenada de la ciudad. «Acudimos a las denuncias y, cuando se ha corroborado por un expediente instruido que se había robado, los hemos despedido», señaló el alcalde en rueda de prensa, quien explicó que se trataba de «trabajadores laborales del Ayuntamiento».

Entre las tropelías denunciadas por el Ayuntamiento está la gestión que se llevó a cabo con los atraques. «Sabemos que había barcos que no pagaban, pero no tenemos constancia porque la documentación relativa a esto se ha perdido», remarcó el alcalde. Según se ha informado, existen imágenes de barcos en los muelles que luego no aparecen en los registros de entrada y salida de la sociedad. Es uno de los puntos que el Ayuntamiento desea aclarar, como la salida repentina de algunos dirigentes de la sociedad gestora del puerto antes de que el nuevo gobierno tomara posesión en 2015.

El Consistorio está a la espera de que la auditoría en la sociedad Puerto Deportivo Marbella S.L. aclare el sistema montado por estos trabajadores para llevarse el dinero de la compañía. También si hubo más beneficiarios. Sobre el caso hay un procedimiento judicial abierto en el que, tras la citada auditoría, «se verá que todo era algo estructurado». «Cuando el interventor vio los resultados contables determinó la pre bancarrota de la sociedad y recomendó que saliera a concurso público», señaló Bernal, quien afirmó que el Puerto Deportivo seguirá en manos del Ayuntamiento para revertir la situación.

«Nos reunimos con la sociedad del Puerto y les explicamos lo que había. Entendieron el esfuerzo que hay que hacer y se aprobó por unanimidad la contabilidad de la empresa municipal», explicó el alcalde, quien apuntó a que entre los problemas que granjea el lugar está un préstamo que se pidió «con aval de la sociedad del puerto» y que se gastó «en otras cosas». «Nadie puede negar que estamos pagando dos millones de euros que nadie sabe dónde están», sentenció José Bernal, que también apuntó a problemas similares en otras sociedades municipales como Radio Televisión Marbella, donde «se destinó dinero para una persona que buscara publicidad, pero nunca se emitió esa publicidad ni generó ingresos».

Por su parte, el Partido Popular de Marbella, bajo cuyo mandato también se cometieron irregularidades en la sociedad, pedirá por escrito el resultado de las auditorías y apuntó que la situación del Puerto Deportivo se arrastra desde tiempos de la gestora (2006), tras la disolución de la corporación municipal después de la explosión del «caso Malaya».