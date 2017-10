Juan y Medio: «He recibido amenazas contra mi programa, mi familia y contra mí»

Juan y Medio se arrepiente. Ha pedido perdón y no puede negar que su broma no sólo no ha hecho gracia, sino que ha mancillado su imagen y hasta le ha podido costar el trabajo. El presentador cortaba la falda a su compañera Eva Ruiz durante la emisión de su programa 'La tarde, aquí y ahora'. Una actitud pactada, con los dos protagonistas de acuerdo, pero que fue interpretada por la mayor parte de los telespectadores como una broma machista después de que Teresa Rodríguez (Podemos) lo denunciara en sus redes sociales.

El rostro más reconocible de Canal Sur ha reflexionado en una amplia entrevista en la revista Interviú. Juan y Medio desvela haber sufrido amenazas tras la emisión de ese programa. «Hasta ese día no tuve constancia de que la broma hubiera molestado a nadie. Desde entonces he recibido amenazas contra mi programa, mi empresa, mi familia, contra mí... de todo. Lo último que quería era hacer daño a mi compañera, que es lo que más quiero y respeto del mundo».

También fue linchado en las redes. «He recibido críticas verdaderamente sangrientas. También otras muy duras, pero que tenían un fondo de razón. Pero mi vida no la marcan las redes sociales», asegura. Pasa página sobre la petición del PP de que fuera 'descabalgado' del programa. «Sobre lo ocurrido, el error está, la petición de disculpas está, pero el episodio se ha utilizado y magnificado en busca del linchamiento».

¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 8 de septiembre de 2017

Lo que más le ha dolido es que «asocien mi imagen al concepto de machista» y reflexiona sobre los límites del humor. «Uno se puede reír de todo, pero no con todo el mundo. El límite está en la posibilidad de molestar a otro».

«Salir en el Carnaval de Cádiz, aunque sea para ponerme verde, sería un honor. Es la gente con más salero e ingenio del planeta»

Con esta entrevista a la revista Interviú, Juan y Medio confía en que la polémica vaya perdiendo fuerza, y asegura no temer a las letras críticas con las que se encontrarán en el Carnaval de Cádiz. «Salir en los carnavales de Cádiz, aunque sea para ponerme verde,De lo que yo conozco, lo mejor. No sabes lo que es salir en el teatro Falla y que Cádiz te toque las palmas al compás. Después de eso, si te dicen que mañana te vas a morir, dices: 'Bueno, lo acepto'».