Jaén, bodas como Dios manda

Jaén es una familia tradicional dentro de una comuna de jipis. Así se desprende del estudio del Instituto Nacional de Estadística que revela que es la provincia de España en la que se celebran porcentualmente más matrimonios por la Iglesia. Mientras que en el conjunto del país la media de contrayentes que opta por la sacristía apenas ronda el 22% en Jaén este tipo de enlaces alcanza el 53%. Un sacerdote, un sociólogo, un empresario y una novia coinciden en que la razón estriba en el sustrato católico del territorio.

Julio Segurado, párroco de la iglesia de San Pedro Poveda, situada en la zona de expansión de la capital, resalta que el sacramento del matrimonio goza de buena salud en Jaén. Admite, no obstante, que se ha producido un descenso de bodas religiosas en la provincia, que achaca, más que al rechazo a la institución, al egoísmo que predomina hoy en las relaciones humanas. Frente al pensamiento líquido, el matrimonio es un concepto sólido que no todos están dispuestos a aceptar. Aclara que si en la diócesis jiennense resiste es porque se vive el hecho religioso con mucha naturalidad. Además, destaca la importancia de la familia y la preponderancia del ámbito rural en la provincia.

Coincide con él en este punto el sociólogo de la Universidad de Jaén Antonio David Cámara, quien considera que en los pueblos el catolicismo está más arraigado que en las ciudades. En Jaén, más dos tercios de la población reside en municipios medianos y pequeños, donde el acervo religioso se mantiene en mejor estado que en los núcleos urbanos. Cámara puntualiza, sin embargo, que la diferencia de 31 puntos respecto a la media española no puede explicarse sólo desde una perspectiva sociológica. En este sentido pide tener en cuenta la demografía. Lo que quiere decir es que si en Madrid y Barcelona, las provincias más pobladas, los matrimonios por lo civil son mucho más numerosos que los enlaces por la Iglesia, en el cómputo nacional influirán en la estadística de una manera determinante.

Cámara propone, pues, que la comparación se haga entre poblaciones equivalentes. Por ejemplo, Jaén con Huelva. Pero como quiera que Jaén le saca 20 puntos a Huelva en este apartado el sociólogo admite que el aspecto religioso, como también acreditan la relevancia de la Semana Santa jiennense y de las comuniones, es clave para explicar que el número de personas que se casan por la Iglesia supere al de quienes contraen matrimonio en el juzgado o en el Ayuntamiento. A pesar de eso, deja en el aire una pregunta que no es retórica, aunque lo parezca: "¿Cuántos de los matrimonios que se casan por la Iglesia son católicos practicantes?".

"Yo soy católica, por eso me voy a casar por la Iglesia", dice Marina Romero, que contraerá matrimonio el próximo mes de marzo en el municipio jiennense de Quesada. Su elección, sustentada en la fe, también tiene un fundamento estético: "Casarse por la Iglesia, ante la Virgen de tu pueblo, es más bonito y más emotivo que hacerlo en el juzgado, que es lugar muy frío". Aunque reconoce que las bodas por lo civil cada vez se celebran más a lo grande, asegura que si ella no se casara por la Iglesia no tendría la misma ilusión: "No sería un día tan especial para mí".

Además del medir el nivel religioso de la provincia, la prevalencia del matrimonio eclesiástico respecto al civil repercute en la economía jiennense. Así lo asegura Trino Martínez, propietario de una agencia de viajes y antiguo promotor de una feria relacionada con las bodas. "El matrimonio tradicional, el que se contrae por la Iglesia, deja mucho más dinero en los comercios que el enlace por lo civil. Los padrinos quieren que los novios lleven el mejor traje, celebren el banquete en el mejor restaurante y hagan el mejor viaje. Está claro que el modelo tradicional de boda, el católico, beneficia más a Jaén que el civil".