Alcaldes defienden a Fernández de Moya para neutralizar la crítica de otros regidores al presidente

En el ajedrez no siempre el que abre el juego gana la partida. Cuando el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, con blancas, movió ficha para apartar a su homólogo jiennense, José Enrique Fernández de Moya, del poder orgánico no tuvo en cuenta que ese movimiento beneficiaba a la presunta víctima. De Moya fue apartado de la alcaldía de Jaén para ser diputado raso, pero bajo el padrinazgo de Cristóbal Montoro se ha convertido en secretario de Estado de Hacienda, lo que le permite simultanear su cargo con el de presidente provincial. Cuestionado por un puñado de alcaldes populares, otro grupo de regidores, más numeroso, ha salido en su defensa para que siga al frente de la formación. Con más silencio maniobran militantes históricos como el senador Gabino Puche y el secretario general del PP jiennense, Miguel Ángel García Anguita, que también aspiran a gobernar la formación.

El PP gobierna en 25 municipios de la provincia. Del total, 12 alcaldes apuestan por Fernández de Moya. De los restantes, varios regidores guardan silencio en tanto que un grupo minoritario, comandado por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, pide abiertamente la renovación de la dirección. Le secunda el alcalde de Aldeaquemada, Manuel Fernández, y, como hombre fuerte, le apoya en la sombra el ex alcalde de Andújar Jesús Estrella, en tanto que el presidente de otra de las agrupaciones relevantes vincula los pasos a seguir a la decisión que adopte el actual presidente. Anuncia, en concreto, que si De Moya decide seguir al frente de su partido le apoyará. En caso contrario, disputará la presidencia a cualquier lista oficial en la que no esté integrado.

Previsiblemente, esta hipótesis no se cumplirá. La puntada dada por José Enrique Fernández de Moya al mostrar músculo tiene hilo de sobra. De hecho, entre los alcaldes favorables al actual presidente se encuentran el de Jaén, Javier Márquez, y el de Bailén, Luis Mariano Camacho. El respaldo de ambos no es baladí: la agrupación de la capital es la más importante de la provincia y Camacho es un valor en alza tras conseguir la alcaldía de la ciudad bailenense, tradicional feudo socialista. También es relevante el apoyo de los regidores de Los Villares y Siles, Francisco Palacios y Javier Bermúdez, respectivamente.

La alfombra roja extendida por los alcaldes afines ha permitido a Fernández de Moya aprovechar la convocatoria de un consejo de dirección del PP para aclarar que respeta a quienes desde dentro quieren moverle la silla y sugerir que no está dispuesto a dejar el cargo que desempeña desde que en 2000 sustituyó a Miguel Sánchez de Alcázar. El secretario de Estado ha puntualizado, no obstante, que aún no es tiempo de hacer planes provinciales. El objetivo orgánico inmediato, ha dicho, es elaborar propuestas para el congreso nacional, donde la delegación de Jaén apoyará la candidatura del actual presidente, Mariano Rajoy.