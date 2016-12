Rocío Díaz: «Susana Díaz está dando la espalda a su propio alcalde y a todos los granadinos»

Tras la salida de José Torres Hurtado —investigado por presunta corrupción— y el concejal Sebastián Pérez del Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz pasó en mayo a ser la portavoz del grupo municipal popular. A pesar de liderar la lista más votada, con once concejales, el PP está en la oposición, con la esperanza de que Ciudadanos les devuelva la Alcaldía en algún momento. El estallido de la Operación Nazarí en abril del 2016 propició un cambio de gobierno a favor del socialista Francisco Cuenca. Pero su continuidad como alcalde es una incógnita. La investigación judicial en la que está inmerso le deja en una situación delicada y contradictoria que los populares no están dispuestos a pasar por alto.

—¿Se ve como alcaldesa de Granada?

—Lo que tenemos clarísimo en el PP es que hemos ganado las elecciones. Y el partido que ha ganado las elecciones tiene vocación de gobierno, como no puede ser de otra manera. Hemos gobernado hasta mayo de 2016 y nos han quitado la Alcaldía con un pacto de despacho. Quien debería estar gobernando es el Partido Popular. Tenemos una ciudad paralizada y un alcalde investigado. Ciudadanos tenía muy claro que no podía haber ningún investigado en el gobierno, pero hay una doble vara de medir.

—Cuenca insiste en que está siendo investigado por un asunto administrativo.

—No está diciendo la verdad. Los hechos son los hechos. La realidad es que está siendo investigado por la vía penal por tres presuntos delitos.

—¿Qué pasará si lo de Cuenca queda en nada?

—Ese tema está en los juzgados y yo no me pronuncio, porque no puedo hablar de futuribles. Es un hecho que el único concejal investigado del Ayuntamiento de Granada es Cuenca. Yo sé que a él le molesta bastante, pero es algo objetivo. Parece que los investigados del PP son de una forma y los investigados del PSOE son de otra.

—Usted ha dicho que está dispuesta a hablar con Ciudadanos para recuperar la Alcaldía...

—Hablamos a diario y con Ciudadanos tenemos siempre más conversación que con el resto de partidos. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Una cosa es hablar de cosas puntuales, del día a día, y otra hablar de futuro. Eso aún no lo hemos hecho. Todo es ponerse. Nosotros estamos dispuestos desde el primer momento, porque el PP tomó las medidas oportunas para no perder la Alcaldía. Fue una situación dolorosa, se apartó a dos compañeros del partido y dejaron su acta, tanto el anterior alcalde como la concejal de Urbanismo, para favorecer que el PP pudiera seguir gobernando. Ciudadanos tendrá que ver quién quiere que sea su compañero de viaje. Yo confío en que la lista más votada sea la que gobierne.

—También es cierto que Torres Hurtado ha aparecido en algún acto de la candidatura alternativa de Juan García Montero a la presidencia del PP granadino.

—Está apartado del Partido Popular. Ahora mismo no forma parte del equipo del PP en el Ayuntamiento. Sólo puedo responder por los compañeros que tengo dentro del equipo municipal. Insisto: ellos dejaron el puesto y el partido. Tenemos once concejales y ninguno de ellos está investigado.

—El presupuesto municipal para 2017 continúa en el aire. ¿Qué pasará si no se aprueba?

—En 2016 ha habido una prórroga de los presupuestos de 2015. El presupuesto que ha presentado el PSOE para 2017 tiene un desfase de 26 millones de euros. Eso no es un presupuesto, tienen que casar los ingresos y los gastos. Lo que no puede hacer el PSOE es echar balones fuera. Sería muy doloroso que Granada se encontrara de nuevo con unos presupuestos prorrogados.

—Los empresarios granadinos reclaman planes a largo plazo.

—Tenemos que mirar a futuro. Los grandes proyectos tienen que venir marcados por el consenso. El PP cree en una ciudad vinculada a las «smart cities», basada en la cultura, en el conocimiento, en la Universidad… Granada también es salud, y mire toda la polémica por no tener los dos hospitales completos. El que se ha presentado como alcalde del consenso no es capaz. Tenemos un alcalde que se dedica a dar paseos, hacerse fotos y buscar titulares. No gobierna y no gestiona, es algo preocupante y es algo que no podemos permitir.

—¿Influye que el PSOE sólo tenga ocho ediles para gobernar?

—Influye que no hayan ganado las elecciones. Siete concejales y un alcalde para gobernar la ciudad… Sabían perfectamente a qué se enfrentaban, pero eso no es problema de los granadinos. La gente lo que quiere es que se cree empleo, que se genere riqueza, que vengan más turistas, que tengamos un alcalde que no se ponga de perfil cuando pedimos dos hospitales completos.

—Por asuntos como el de la fusión hospitalaria, no parece que la Junta esté ayudando en exceso a Cuenca.

—Ahora está gobernando Paco Cuenca, que es socialista, y Susana Díaz está dándole la espalda a él, a su propio alcalde, y a todos los granadinos. Me sorprende que la inversión mayor que tiene la Junta en Granada sea el metro, cuando debería haber acabado hace 10 años. Vemoss que Cuenca no tiene peso específico en el PSOE. No consigue de su partido esas promesas que hacía cuando estaba en la oposición.

—Reconocerá que el metro no es el único tren que falta en Granada.

—Falta por llegar el AVE. Queremos que el AVE llegue cuanto antes. La inversión está. Realmente, el Gobierno de Rajoy se ha comprometido con Granada. Lo que ha habido es un problema técnico en el tramo de Loja, pero las obras se han reanudado.

—¿Cree que mejorarán las perspectivas de Granada si Moreno Bonilla accede al Gobierno andaluz?

—Desde luego. Juanma Moreno tiene un programa claro. Andalucía se merece un cambio. Ya está bien de Gobierno socialista.