Vecinos de Fidiana sobre el pabellón: «Una jornada de puertas abiertas no es una inauguración»

Los vecinos de Fidiana vieron esta semana por fin abierto el pabellón anexo al instituto en una apertura extraordinaria en la que pudieron conocer las instalaciones. Pero la asociación vecinal Diana no pasa de la alegría contenida. «Una jornada de puertas abiertas no es una inauguración», recuerda la asociación en un comunicado en el que pide que la instalación abra sus puertas de manera definitiva y sirva «de una vez y por todas» para dar servicio al alumnado y a la vecindad. Llevan 14 años esperando la apertura del pabellón y ya no se conforman con cualquier cosa.

«El hecho de que durante la Navidad de 2016 se celebren unas jornadas de puertas abiertas sólo es indicativo del deseo de disponer cuanto antes del espacio», continúa la asociación, a la que no se le escapa que aún quedan asuntos pendientes que arreglar. «La experiencia nos dice que todo cuanto podía salir mal en esta historia, lo ha hecho», afirma el comunicado. Los problemas de competencias entre las Administraciones, el deterioro por vandalismo y de carácter estructural a causa del paso del tiempo o las demoras en la redacción y firma del convenio conforman un bagaje que hace que la asociación vecinal no se fíe sólo con ver la luz al final del túnel.

Así, los vecinos recuerdan que el pabellón todavía tiene que ser equipado con mobiliario deportivo, pero además está pendiente de constituirse la comisión mixta encargada de hacer el seguimiento al convenio que regulará los usos de la instalación, gestionada entre el Ayuntamiento y la Junta. La asociación vecinal recuerda que aún no hay un proyecto de usos redactado y advierte de que se mantendrá «muy pendiente» de que se resuelvan los flecos sueltos.

La apertura del pabellón es una reivindicación que va camino de convertirse en histórica por parte de los vecinos de Fidiana. Desde su llegada al área, el delegado de Deportes, Antonio Rojas, siempre ha tratado de sofocar los fuegos del malestar vecinal. Cuando convocaron una manifestación en protesta en el mes de mayo, el Ayuntamiento puso rápidamente fecha a la apertura del equipamiento. Dijo que se podría utilizar parcialmente en la semana final del curso lectivo, pero a día de hoy, con el siguiente curso lectivo más que empezado, aún no se ha producido esa apertura. Ahora «abre las puertas» del pabellón para cerrarlas pasadas las navidades, hasta nuevo aviso.