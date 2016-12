Al tripartito se le atraganta la participación en el nuevo Instituto de Turismo

Diferencias de nuevo en el «tripartito» que dirige de facto la ciudad. El cogobierno PSOE-IU y Ganemos, la fuerza que lo sustenta desde la oposición, no se han puesto de acuerdo en la composición del consejo rector del nuevo Instituto Municipal de Turismo (Imtur), heredero del Consorcio dedicado a esta materia.

Salvo sorpresa, así se verá reflejado en el Pleno de hoy. El bipartito y el resto de fuerzas de la Corporación, salvo Ganemos, acordaron el martes que al final en el órgano de dirección de Imtur sólo estén presentes ediles. Cada partido aportará en proporción a su representación, con un máximo de nueve integrantes.

Sin embargo, la formación que sustenta al cogobierno ha elaborado una enmienda de sustitución relativa a la composición del consejo rector. En ella, demanda que se reserven dos asientos para el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Consejo Social.

El propio edil de Turismo, Pedro García (IU), había alentado el 23 de diciembre la posibilidad de que en el consejo rector no sólo se sentaran políticos. Sin embargo, ése era un posicionamiento que chocaba con lo indicado con la Intervención municipal que alegó para disolver el Consorcio de Turismo que no podían tenerpoder decisorio en él los empresarios -y sí lo ostentaban-, pues no contribuían económicamente a su sostenimiento. O sea, para estar en la dirección de este tipo de entes municipales, hay que aportar fondos, cosa que no harán ni el Consejo del Movimiento Ciudaano ni el Consejo Social.

El Pleno puede dejar la llamativa imagen de ver a IU, ostenta la Concejalía de Turismo y es firme defensora de la participación vecinal, rechazando, en cumplimiento de la normativa vigente, la presencia del Consejo del Movimiento Ciudadano y el Consejo Social en un ente municipal.

Imtur contará con un consejo consultivo en el que sí estarán los agentes económicos y sociales que se crea oportuno en cada mandato. La sesión plenaria de hoy será la que dé carta de naturaleza al nacimiento de Imtur.