Tarde de karaoke en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba que costó 30 millones

Tarde de PlayStation, karaoke y unos bailecitos. Parece el plan ideal para una tarde navideña con los amigos, pero se trata de la primera actividad programada este año por la Junta para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que fue inaugurado en Córdoba hace apenas tres semanas. El gran espacio de producción de arte, que costó 30 millones de euros y está llamado a romper las barreras que separan a la ciudadanía de la creación contemporánea, ha empezado 2017 con un programa de actividades centrado en la realidad virtual que, a groso modo, se resume en eso: una sesión gratuita de videojuegos que quizás no haga las delicias del sector de la cultura local, pero sí de los adolescentes.

Desde el martes y hasta el mediodía del 5 de enero, quienes acudan al C3A podrán, además de empaparse de las últimas tendencias en arte contemporáneo con las exposiciones que acoge el recinto, tener «experiencias de canto» con el programa «Let’s sing», que viene a ser el karaoke de toda la vida pero con sistema de reconocimiento de voz. Los últimos éxitos de Alejandro Sanz o Melendi reverberan estos días entre las paredes de hormigón del gran centro de arte. El que se anime también puede aprender coreografías de la mano de otro videojuego estrella, «Just dance».

Además, los visitantes podrán probar el último caramelito de Sony: la PlayStation VR, un casco de realidad virtual que parece sacado de la serie «Black Mirror». Con él, el usuario puede viajar a Marte y vivir una experiencia interestelar sin salir del imponente edificio que es el C3A. El primer ciclo de actividades del año escapa de las expectativas que la ciudadanía, y especialmente el sector del arte contemporáneo, tenía para el centro, pero sin duda va a satisfacer a otro público objetivo: los «geeks» de la tecnología.

El ciclo, desarrollado por «Best Way Group», se completa con «Oculus Rift», una experiencia inmersiva que llevará a los usuarios a sentir en su propia piel hasta cinco escenarios, según promete la Junta. Además, los avances tecnológicos de Samsung, con vídeos grabados en directo y experiencias filmadas con cámara de 360 grados, acercan la realidad virtual al público a través de unas gafas y una pantalla especial. Las actividades son gratuitas y no requieren de inscripción. El que desee cantar o bailar en el edificio que aspira a ser el buque insignia de la cultura cordobesa puede hacerlo hoy miércoles entre las 11.00 y las 21.00 horas, y el jueves día 5 hasta las 13.30 horas.